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影／如何判斷美股進場時機？均線、趨勢線是關鍵

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 記者陳心怡／台北報導

全球股市來到後疫時代，接下來美國各州將陸續解封，即將擺脫疫情陰霾後的美股，是否有望持續上漲？下半年川普爭取連任等利多下，這時候是投資美股的好時機嗎？在《雲端最有錢》節目中，長年研究投資美股的達人也分享他們的選股和投資心法。

JC趨勢財經觀點版主Jenny表示，自己由台股轉美股主要原因是台股證所稅開徵之後，交易量變很小，再加上本身對美股市場很有興趣，才決定轉投資美股。Jenny也分享選股以股價型態為主，基本面為輔，同時也會尋找主流產業中的領導公司，像是科技巨頭，此外，高速成長股像是雲端股，訂閱制公司可以多觀察，另外，進場時就要設定好停損點，最高10%，不讓損失無限擴大，最後一點是買強勢股，不抄底。

Jenny指出，通常決定投資進出場時間點，會看技術面的均線和趨勢線。順趨勢做，均線向上，拉回找買點，另外壓力與支撐位置，如果突破壓力點與站穩支撐點可以進場試單，還有成熟股找支撐，強勢股可以在突破壓力時做多。

請繼續往下閱讀...

ETF投資學院李柏鋒認為ETF（指數股票型基金）是最適合懶人的投資法，他建議投資人資產配置可以以股、債、房三大資產為主，並遵守定期定額、再投資、再平衡的紀律，另外搭配不選股、不擇時、不追熱門的被動投資方式。

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