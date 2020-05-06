新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

▲經濟部長沈榮津（圖中）親自督軍規劃酷碰券2.0多元方案，以待疫情緩和後振興經濟。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，即將邁向振興經濟階段，經濟部規劃中的酷碰券備受外界關注，據了解，新版酷碰券擬由每人消費1000元，再到超商、郵局等通路換領1500元，發放對象也納入未成年子女等，正式版本名稱也將改名，經濟部已備妥多款新名，等著院長蘇貞昌拍板定案。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需型產業，經濟部端出「酷碰券」振興經濟，經濟部本周將向行政院報告新版酷碰券規劃方向，擬採實體紙本券和數位電子支付並行，紙本抵用券面額100元為主，以方便使用、擴大消費達到振興經濟的乘數效果。

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▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，期待要能刺激消費，目的在於幫助因疫情而受創產業，經濟部也規劃在行動支付折扣項下，打造電子支付大平台，串聯連鎖餐飲業、零售及餐飲小店家，除了政府提供的酷碰券折扣外，使用電子支付還能有加碼折扣，讓業者相互競爭提供不同的優惠方案，以期擴大消費。

另外，照顧弱勢族群，經濟部擬針對身心障礙者、中低收入戶普發酷碰券，採直接使用，並將消費額度擴大至1500元。目前酷碰券預算為111億元，原擬發放期間為三個月，最快本月下旬可望上路，但仍待中央流行疫情指揮中心決斷。

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