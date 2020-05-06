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電商消費「疫」軍突起　投資機會浮現

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▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲ 亞馬遜（Amazon）也是這波疫情的受惠者。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

疫情改變生活型態，「居家辦公」、「線上消費」成為各國企業的營運模式，生活型態轉型讓市場對於雲端相關服務的需求殷切。保德信投信預期，經過此次疫情事件衝擊，將加速消費產業營運雲端化，以及電信資料中心需求成長，隨線上經濟順趨勢，即使未來疫情放緩，線上消費業務占比仍將持續提升，建議投資人可留意線上消費產業投資機會。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，疫情爆發讓許多企業陷入困境，美國大型企業財報慘淡結果一一浮上檯面，股價的波動風險仍不得不防。根據麥肯錫預估，疫情使得網路電商、物流產業等產業相對受惠，回顧4月以來的各類產業表現，線上消費族群如影音串流業者網飛（Netflix）、雲端服務業者微軟、電商消費龍頭亞馬遜等，在疫情期間業績不減反增，股價也不受疫情影響，迅速反彈

請繼續往下閱讀...

另觀察雲端服務供應商四巨頭之一，網飛則擁有最多訂閱戶。觀察網飛所公布最新Q1財報，調整後EPS 1.57 元，營收57.7億美元，其主要是受益於疫情居家令，其付費消費人數較前季新增新增1,577 萬人，遠高於公司預期720萬人，大幅優於市場預期。此外，亞馬遜也再度增僱員工，主要動機來自於增加線上可供銷售商品種類。

COVID-19讓全球迅速轉變經營型態，串流影音媒體、遊戲、電商消費，以及虛擬會議等需求顯著提高，許多線下購物支持者充分了解到電商服務優勢與其便利性，即便日後不再需要社交距離，也已養成線上消費習慣，楊博翔認為，線上消費業務占比將持續提升。綜觀而言，建議投資人仍可持續留意疫情意外下，所催生新型消費型態投資機會。

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