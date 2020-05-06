抵擋不住負油價、疫情衝擊　台塑四寶4月營收較去年縮水4成

▲圖左至右分別為：台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶（台塑、台化、台塑化、南亞）今（6）日公布4月營收，四大公司合計營收754.49億元，比3月大幅衰退19%，較去年同期減少4成，這已是連續第三個月失守千億元大關。

台塑指出，2020年4月合併營業額147億5,207萬元，跟3月比較減少6億4,838萬元，衰退4.2％，若和2019年4月比較，減少44億5,692萬元，衰退23.2％。因新冠肺炎疫情蔓延全球，加上原油價格崩跌，拖累石化原料乙、丙烯及其下游衍生物產品售價，因此4月各產品價格都比3月下跌，幅度介於7~19％，銷售價差方面，減少16.4億元。

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另外，銷售量差方面，則是增加9.9億元，隨著中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，下游加工客戶陸續復工，內需市場回溫，尤其口罩、防護衣等防疫相關產品纖維料，及包裝材薄膜料需求大增，因此2020年4月PE及PP銷售量，合計比3月增加4.6萬噸，影響營業額增加11.9億元。

台化表示，4月營收181.34億元，月減12.7%，也比去年同期大幅衰退35.7%，創2009年9月以來十年半新低。因各國為防疫限縮經濟活動，外銷需求不振，下游開動率下降，客戶訂單遞延或取消。

台塑化受到負油價衝擊受創最深，4月營收221.52億元，比3月衰退34.3%，比起去年同期更直接打大減64.7%，創下2003年10月以來的單月營收新低。4月因煉油廠一系列單元實施定檢並且延後開車，原油平均煉製量335千桶/日，比3月385千桶/日，減少50千桶/日，致4月煉油產品總銷售量10,932千桶，較3月減售975千桶。

再加上，4月杜拜原由於國際油價大跌，4月杜拜原油平均價每桶較去年同期減少50.6美元以致營收大減。

南亞則減幅最小，4月營收為204.11億元，年減18.59%。南亞表示，因疫情影響，下游廠商開工率低，終端需求減少；再加上原料價格低於去年，致產品售價下跌，營收減少。不過靠著5G通訊、人工智慧等高端運算需求挹注，帶動電路板營收顯著成長。

