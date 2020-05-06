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迪士尼Q2財報喜憂參半　主題樂園受重創、Disney+付費用戶激增

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▲▼上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲上海迪士尼預計將於5月11日起分階段開放。（圖／記者曾俊豪攝）

記者王曉敏／綜合報導

娛樂巨頭迪士尼（Disney）周二（5日）盤後發布2020年第二季財報，受到新冠肺炎疫情影響，旗下串流媒體服務Disney+全球用戶數飆升至5450萬，ESPN+及Hulu同樣也受惠於疫情而有所增長，但迪士尼的主題樂園及郵輪業務則因疫情受到重創。迪士尼盤後股價挫跌逾2%。

根據迪士尼財報，Q1營收年增21%至180.1億美元，優於華爾街預期的178億美元；不含一次性項目的每股盈餘（EPS）0.6美元，較去年同期下跌63%；淨利則年減91%至4.75億美元。迪士尼執行長Bob Chapek表示，儘管新冠肺炎疫情對該公司諸多業務產生了龐大的財務影響，但「我們有能力抵禦這種破壞並有信心從中脫穎而出。」

請繼續往下閱讀...

迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）在電話會議上表示，董事會已決議不分派原定於7月發放的半年度股息，此舉有望保留約16億美元現金。不過麥卡錫也指出，若該公司能更好地評估疫情的影響，未來6個月內將重新審查並再次解決股息問題。

迪士尼在財報中表示，疫情的影響及防止其傳播的措施在許多方面影響了該公司的業務，其中又以遊樂園、體驗及產品部（Parks, Experiences and Products）最為顯著，由於主題樂園及零售店關閉、郵輪暫停航行，該部門營收年減10%至55.4億美元，營業利益較去年同期大減58%至6.39億美元。

Bob Chapek在電話會議上討論了迪士尼樂園重新開放後的新措施，包括限制人數，實施密度控制及測量體溫等預防措施。由於中國大陸已逐漸從疫情中恢復，上海迪士尼預計將自5月11日起分階段重新開放，不過由於當地政府規定只能以30%容量運作，往常上海迪士尼會有約8萬人次遊客，啟動後預計將先開放2.4萬遊客進入。麥卡錫證實，由於主題樂園業務停擺，迪士尼目前約有10萬名員工休無薪假。

▲▼Disney Plus。（圖／翻攝自Disney Plus官網）

▲Disney+付費用戶數已達5450萬人。（圖／翻攝自Disney Plus官網）

至於包含ESPN與ABC在內的媒體網路（Media Networks）事業群營收年增28%至72.57億美元；製片工作室（Studio Entertainment）營收增長18%至25億美元。其中ESPN因無體育賽事可轉播，其廣告營收年減，因為美國國家橄欖球聯盟（NFL）的選秀節目創下了有史以來最高的觀看次數，3天內達到5500萬人次，就連記錄片「最後的舞蹈」也創下收視紀錄。

此外，直接面對消費者與國際事業部（Direct-to-Consumer & International）營收則成長逾100%。其中Disney+的用戶有了顯著的成長，截至3月28日，該服務有3350萬付費用戶，到了4月，隨著愈來愈多民眾開始居家隔離，Disney+付費用戶增長至突破5000萬人。截至5月4日，該串流媒體的付費用戶數已達5450萬人。

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