阿聯48層高樓大火狂燒！大量碎片墜落「車子慘遭波及」　住戶驚慌急逃

▲阿拉伯聯合大公國沙迦(Sharjah)一棟48層樓高的大樓發生大火。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者康心禹/綜合報導

阿拉伯聯合大公國沙迦(Sharjah)一棟48層樓高的大樓5日晚間發生大火,從第10層開始起火之後迅速往上延燒。大批消防員接報後到場撲救,在2、3個小時後終於把火勢控制住。據了解,至少有12人受傷,其中5人已經被送往當地的醫院、7人在現場急救,當局已經對起火原因展開調查。

綜合外媒報導,發生大火的是位於沙迦市阿爾維赫達區的阿布柯塔(Abbco Tower),這棟190公尺高的大樓是沙迦最高的建築物之一。當局於5日晚間約9點左右接到通報後,派出大批消防員和警員迅速趕往現場。

從畫面中可以看到,48層樓的大樓火光熊熊、烈焰沖天,冒出大量濃煙,許多碎片和雜物等起火殘骸物從高處墜落街上,路上的一些車子也受到波及。數小時後大樓的火勢受到控制,但消防員繼續向大樓射水,希望使大樓的溫度下降後,再派員進入大樓內徹底搜索。

住在15樓的居民Fadlallah Hassoun表示,他睡覺到一半突然聽到警笛聲和尖叫聲,向外看之後發現一堆鄰居正往向下的樓梯逃,於是他趕緊抱著躲在床底下的貓,接著拿起手機迅速跑下樓。

