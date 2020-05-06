台指期多空交戰激烈漲31點作收　分析師：近期汰弱留強、減碼為佳

▲台指期5月6日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（6）日開盤下跌61點，來到10,658點，接著持續下殺來到今日低點10,618點，跌101點，隨後出現反攻格局一路上揚衝至10,780點，不過上方的賣壓仍在，指數持續在平盤周邊震盪，盤中一度壓回至平盤之下，尾盤再度上揚，終場以10750點作收，上漲31點，與現貨相較，逆價差24.98點。

群益期貨分析師容逸燊表示，今天的成交量與昨天差不多，均為量能不夠，自台積電4月中公布營收後，台指期一直呈現震盪整理，中小型股則是相對強勢，從OTC指數來看都是過高，反而上市的加權指數沒有什麼漲跌，本周從週一的跳空大跌止穩後，接下來都呈現整理格局，因此也可推測本周都會是呈現這樣的走勢。

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此外，容逸燊說，本週五將是美國公布最新非農就業數據，屆時也能看出疫情到底對整個就業市場的衝擊影響多大，在此之前國際股市基本上並沒有什麼特別的消息，因此如果要出現較明顯的市場走向，就要等周五的數據公布後才會出現。

最後，容逸燊指出，短線壓力目前未在10800之上，因此只要靠近這個區間賣壓就會出現，且目前指數也來到相對高點的位置，若要出現較大的突破，恐怕只能等到5月份合約結算過後，因此建議投資人在個股方面可以汰弱留強、減碼為佳。