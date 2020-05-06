Q2營收可望反彈！工業電腦龍頭「研華」再證實：3位海外員工確診新冠肺炎

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

全球工業電腦龍頭「研華科技」（2395）6日召開法說會，由於首季訂單遞延至第2季，預估第2季營收比上季將大幅反彈，季增約兩成，預計零組件缺貨問題將於5月中旬改善，不過研華也透露，在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，今年全年營收可能下滑個位數百分比，目前共有3名海外員工確診。

根據研華今年第1季營運結果，合併營收為新台幣112.72億元，季減16%，年減8%；營業毛利43.95億元，毛利率39%；歸屬母公司淨利12.95億元，季減24%、年減20%；每股盈餘1.85元。

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研華在全球27個國家設有據點，研華綜合經營管理總經理陳清熙透露，位於中國、台灣與韓國的辦公室仍正常上班，其他據點則為居家辦公或遠距工作；目前確診新冠肺炎的員工共3位，其中2位在巴西，1位在英國，這兩據點以服務客戶為主，員工相當年輕，已有1位康復，另外2位健康狀況正逐漸好轉。

展望第二季，研華預估Q2營收落在4.5億美元至4.7億美元（約新台幣135億元至141億元），毛利率為37%至39%，營業利益率16.5%至18.5%。另由於中國市場復工後，受物流影響，導致研華做好產品後卻無法出貨，變成庫存，第二季出貨狀況將恢復正常。

至於下半年，研華則保守看待。研華發言人蘇智蘋認為，若疫情趨緩，營運表現也較好，研華今年全年營收可望成長個位數百分比；若疫情沒有改善，全年營收可能下滑個位數百分比。

受疫情影響，蘇智蘋表示，部分零組件出現缺貨現象，影響產品包括機構件、機箱、電線與連接器、電源供應器等，或是產品做好但無法出貨；研華目前正積極向上游廠商催貨，預期5月中旬供貨較為順暢，最快6月可解決零組件缺貨問題。