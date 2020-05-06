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新冠疫苗研發大車拚　盤點全球進入臨床的6名領跑者

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

新冠肺炎疫苗百家爭鳴，6家領先。(示意圖／路透)

國際中心／綜合報導

英國BBC報導，新冠病毒SARS-CoV-2的基因序列2020年1月公布後，全球開始疫苗研發大競賽，3個月後就有百餘個研發項目逼近臨牀階段，到目前為止，有6支競跑的疫苗率先進入臨牀人體試驗。

從技術層面看，有走傳統路線的、也有利用基因改造和編輯技術的創新，各有所長，也各有缺點。一款疫苗從研發到推廣通常需耗時數年甚至十幾年，這次新冠疫苗的研發速度堪稱驚人。

但找到一種有效疫苗並獲得監管當局批准投入使用，並不意味著功德圓滿，因為後面還有批量生產和配送等問題。量產的概念是疫苗劑數以千萬或億為單位計算，而生產出來的疫苗必須妥善配送到目標市場，完成接種。每一個環節都是挑戰。目前進入臨牀試驗的6支領跑疫苗裡，中國佔3款、美國2款、英國1款。

中國進入臨牀試驗的3支疫苗

 AD5-nCoV：是重組新冠病毒(腺病毒載體)疫苗，3月19日開始I期臨牀，目前在進行的II期臨牀試驗有500人參與。 這支疫苗是港股上市公司康希諾生物股份公司(CanSino Biologics,China)及中國軍科院軍事醫學研究所的合作項目。

它屬於腺病毒載體疫苗，採用基因工程方法構建，原理是讓腺病毒攜帶新冠病毒的致病抗原進入人體細胞，合成針對新冠病毒的抗體。這種技術相對成熟，曾被用來研發出伊波拉病毒疫苗。

不過也有研究發現腺病毒載體疫苗的成功率無法完全保證，因為人體免疫系統有可能把作為疫苗注射進人體的腺病毒清理出局，導致人體無法產生新冠抗體。 

LV-SMENP-DC及具病原特異性的Aapc，是深圳免疫基因治療研究院的兩支疫苗。前者是慢病毒載體修飾樹突狀細胞疫苗，後者是慢病毒載體修飾的具病原特異性的人工抗原提呈細胞。

上述3支疫苗都基於病毒載體，是新冠疫苗研發多重技術平台中較傳統的一類。這類疫苗可提供高水平的蛋白質表達，且具有長期穩定性，並能誘導強烈的免疫反應。

國際性專業組織「流行病防範創新聯盟」(CEPI)在《自然綜論：藥物發現》(Nature Review Drug Discovery)期刊上撰文指出：基於重組蛋白的疫苗技術較成熟，已經有針對其他疾病的重組蛋白疫苗獲得許可。 這也意味著這類疫苗一旦完成臨牀試驗，幾乎可以直接開始量產。

美國進入臨牀試驗的兩支疫苗

mRNA-1273：美國首支領跑的新冠疫苗。基於mRNA(信使核糖核酸)技術，與傳統的疫苗研發路徑不同，繞過新冠病毒，直接在信使核糖核酸上做文章。疫苗的目的是訓練人體免疫系統學會識別病毒，遇到病毒入侵時予以反擊，以此達到免疫目的。

但是，mRNA-1273不用病毒製作疫苗，注射的是實驗室裡合成成的病毒遺傳密碼的一小部分，目的一樣是激發免疫系統的反應，對抗入侵者。這支疫苗研發從3月16日起開始臨牀試驗，距離新冠病毒基因排序公布僅3個月。

研發團隊表示，臨牀試驗有45名健康的成年男女參與，6月1日結束，結果將於夏季公布。這個項目得到美國「國立衛生研究院」(NIH)資助。

INO-4800：基於DNA(脫氧核糖核酸)藥物平台開發的新冠疫苗，是生物製藥公司Inovio在聖地牙哥的實驗室研發的。 據《洛杉磯時報》報導，該公司聲稱在獲得病毒基因序列後3個小時就設計出了疫苗。它的著眼點是透過質粒(一個小小的遺傳結構)直接向人體細胞注射DNA，以此生成抗體。

這家生物科技公司主要從事DNA藥物研發，它的新冠疫苗項目得到「流行病防範創新聯盟」與「蓋茲基金會」等組織的贊助。

美國這兩支率先進入臨牀試驗的新冠疫苗都沒有走傳統路線，而是另闢蹊徑，採用了基因改造和基因編輯技術。 這種技術的最大優點是快速、便捷。只要有病毒基因序列，就能快速改造抗原。Moderna公司的mRNA-1273疫苗從新冠病毒基因序列公布到開時臨牀試驗只用了3個月，INO-4800的設計只用了3小時。

英國進入臨牀試驗的一支疫苗

V acuna ChAdOx1：牛津大學「詹納研究所」(Jenner Institute)及「阿斯利康製藥公司」(AstraZeneca)聯合研發，4月23日啟動臨牀試驗，在前6名領跑者裡起步最晚。 不過，這是歐洲首例、也是歐洲迄今唯一進入臨牀試驗的疫苗。

它利用腺病毒載體疫苗以及新冠病毒刺突蛋白研發而成，臨牀試驗檢測抗感染有效性及安全性。臨牀第3期計劃，於今年秋季結束。

「阿斯利康」公司表示，如果研發成果證明有效，那麼這款疫苗最快今年底可以提供有限使用，產能則爭取達到數千萬劑。 CEPI表示，目前還沒有一支競跑疫苗能保證接種效果。因為疫苗的有效程度受到諸多因素影響：包括不同人種、年齡和生存環境及個體對疫苗可能有不同反應等， 而這些數據的積累都需要相當長的時間。

另一方面，中國大陸跟外國的政治博弈也是不可忽視的變量。疫苗研發競賽正在加速，參與的主力也更多元，從實驗室到醫院再到社會，最先抵達終點的未必能笑到最後。影片請看這裡  

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