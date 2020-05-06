拉丁美洲確診破28萬！巴西近8000人染疫亡　今年經濟恐萎縮5.2％

▲巴西未採取強硬封鎖搓施。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

根據法新社彙整的官方通報數據，截至格林威治時間6日2時30分，拉丁美洲與加勒比海地區有超過1萬5000人死於新冠肺炎，確診病例累計28萬2000例。

巴西死亡病例最多，有7921人不治、11萬4715人感染；其次是墨西哥，有2271人病故；厄瓜多有1569人染疫不治。

專家認為拉丁美洲的新冠肺炎（COVID-19）疫情將在未來幾天達到高峰。包括厄瓜多、哥倫比亞與多明尼加共和國等數國已延長封城措施，以遏止病毒擴散。

泛美衛生組織（Pan American Health Organization）要求各國政府在放寬防疫限制時保持「謹慎」，警告巴西、厄瓜多、秘魯、智利與墨西哥的病毒傳染依舊「很高」。

巴西是在2月26日通報首例，是此區第一個通報確診病例的國家，患者是一名61歲的男子，曾到過義大利疫情最嚴重的倫巴底大區（Lombardia）。

國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）預測，疫情衝擊下，拉美區今年經濟恐萎縮5.2%。

IMF西半球部主任沃納（Alejandro Werner）說，拉丁美洲於1980年代經歷經濟成長停滯後，2015年到2025年將歷經另一個「失落的十年」。

新冠肺炎目前在全球各地造成超過25萬4000人死亡，有超過360萬人確診。

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