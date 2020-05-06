沙國5月原油出口降至近10年新低　西德州原油大漲20%

▲國際原油價格連日上漲。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

各國政府陸續開始放寬防疫封鎖限制，導致國際原油價格大漲，週二（5日）交易西德州原油期貨價格上漲 4.17 美元或 20.5%，收每桶 24.56 美元，也是連第五日上漲；布蘭特原油期貨價格上漲 3.77 美元或近 13.9%，收每桶 30.97 美元。

OPEC + 每日減產 970 萬桶的協議已正式啟動，且一些美國石油公司也宣布了自願減產的計畫，其中包括 ConocoPhillips公司。

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根據《路透社》報導，在減產協議下，沙烏地阿拉伯也預計在今年5、6月減產23%，至日產量850萬桶；預估5月沙國原油出口量為每日600萬桶，同時也是近10年來的最低水準。

商品數據提供商 Genscape 報告稱，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加了 180 萬桶，倘若週三 EIA 報告證實，此將為 3 月中旬以來增加程度最低的一週數據。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，需求被破壞的情形已經完全入價了，同時供應過剩的擔憂也慢慢緩和，國際原油價格似乎正在回升，且隨著燃料需求預期改善，油價還會持續上升。

截至今日下午14：42，西德州中級原油6月交割價下跌0.41%，報每桶24.46美元；布蘭特原油7月交割價則上漲0.29％，報每桶31.06美元。