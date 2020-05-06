　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為律師林文鵬、友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）昨（6）日發布重訊以「向本公司或及關係企業公司取得報酬等情事」解任2名獨立董事，因此馮忠鵬、鍾祥鳳今（6）日召開記者會，不僅喊出解任無效，更亮出扣繳憑單自清，強調惡意指控不成立，並將對昨日出席董事會的4名董事和1名獨董提出刑事、民事訴訟。

馮忠鵬表示，友訊董事長胡雪昨日召開董事會，原本應該有8位董事出席，但因為過去常常流會，所以自己、鍾祥鳳、李中旺都沒有出席，但由於解任副董需要三分之二的董事出席，並取得過半董事同意，所以董事會在會前就以「向本公司或及關係企業公司取得報酬等情事」解任2名獨立董事。

請繼續往下閱讀...

▲友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友訊2獨董馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

馮忠鵬亮出扣繳憑單指出，擔任獨董的5年時間，僅這2年有收薪資報酬7萬元，沒有任何收取任何不明報酬，對於這樣的指控已讓個人的名譽掃地，因此要求公司派拿出證據，詳述取得報酬的對象、原因、時間、金額，而不是含糊不清的惡意指控，所以強調解任一事不成立。

▲友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友訊獨董馮忠鵬扣繳憑單。（圖／記者姚惠茹攝）

馮忠鵬、鍾祥鳳委任律師林文鵬表示，友訊原本應該有8位董事出席董事會，但馮忠鵬、鍾祥鳳2位獨董和副董事長李中旺昨日均未出席，因此董事會因未超過三分之二的董事出席，無法做出解任副董事長李中旺的職務和改選前勁公司法人擔任董事長的決議，強調解任一事無效。

鍾祥鳳表示，針對友訊董事會出席的4名董事及1名獨董的違法決議，要求友訊立即撤銷重訊，否則將會提出刑事告訴，至於對自己和馮忠鵬的不實指控，目前已向士林地方法院提起假處分，禁止友訊妨礙獨董行使相關職務。

鍾祥鳳指出，原本6月1日的股東臨時會只為解任高聚投資法人董事胡雪的職務，但由於現在董事會的違法決議，決定增列解任高聚公司、前勁公司、云瑋公司等董事的議案，並將向主管機關證期局、證交所提出檢舉。

▲友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
高中遭2人性侵！「最貧窮偶像」自殺...留3句詭異遺言9年後
新莊居家檢疫男「陳屍同事租屋處」！採檢結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

電商消費「疫」軍突起　投資機會浮現

抵擋不住負油價、疫情衝擊　台塑四寶4月營收較去年縮水4成

迪士尼Q2財報喜憂參半　主題樂園受重創、Disney+付費用戶激增

台指期多空交戰激烈漲31點作收　分析師：近期汰弱留強、減碼為佳

友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清

台積電尾盤翻紅　台股收盤漲0.37點收10774點

台積電解除居家辦公！5月起全面暫停「分組分區上班」　力拚5奈米製程量產

最有錢／打破5窮6絕　學會這兩招擁千萬資產

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

電商消費「疫」軍突起　投資機會浮現

抵擋不住負油價、疫情衝擊　台塑四寶4月營收較去年縮水4成

迪士尼Q2財報喜憂參半　主題樂園受重創、Disney+付費用戶激增

台指期多空交戰激烈漲31點作收　分析師：近期汰弱留強、減碼為佳

友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清

台積電尾盤翻紅　台股收盤漲0.37點收10774點

台積電解除居家辦公！5月起全面暫停「分組分區上班」　力拚5奈米製程量產

最有錢／打破5窮6絕　學會這兩招擁千萬資產

喵星人叼「4年愛犬」外八下樓　坐餐桌找奴才共享早餐

沒戴口罩不爽女店員唸　惡男鼻水抹在她身上：這就是我的口罩！

詹皇退休前到尼克合體兒子？　《紐郵》記者：他說過最愛MSG

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

香港電影金像獎得獎名單／《少年的你》大贏家！周冬雨封后　易烊千璽奪新人

媽媽短褲被咬成破褲「洞洞超尷尬」　兇手冷看一眼淡定離場

文山區50年老公寓！他看準「900萬入手學區房」　網：還可以再殺

Oh My Girl超萌放送意外！唯獨她嘟金魚嘴　粉絲笑翻：以為是孝不知

白車沒減速硬切路肩險撞學生　公車司機「天使一抓」救回一命

財經熱門新聞

即／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

寶成無薪假「事假、減班二選一」　估衝擊5000名員工

即／大樂透9.2億開獎！今年最高獎金來了

勞工貸款10萬元開辦至今7.5萬人申請　勞動部：初估首波貸款明天領到

勞工紓困貸款10萬元申辦狂熱！近12萬人申請　首批165人已入帳

還沒領的看過來！　勞動部3萬元補貼還有20萬人未申請

國光生技新冠疫苗第3季啟動人體試驗　詹啟賢：最快明年冬天台灣優先施打

勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

勞工貸款10萬元第二波銀行名單公布　上路首日洽詢件數5.11萬

103萬人搶辦勞保局3萬補貼　累計92萬人已拿到錢、撥付率9成

外送國家隊再添新盟友！經濟部：foodpanda正在審核中

洗牌！國泰世華銀搶回刷卡王寶座

勞工紓困貸款「撥款日曝光」　首波逾7.5萬人申請

記憶體封測廠「力成」遭勒索病毒攻擊

更多熱門

相關新聞

友訊經營權之爭再出招　副董事長李中旺遭解任

友訊經營權之爭再出招　副董事長李中旺遭解任

網通廠友訊（2332）經營權之爭持續延燒，董事會今（5）日會後發布重大訊息，決議解任副董事長李中旺職務，暫未決定接任者，並改選董事長，由前勁投資有限公司法人代表人胡雪新任，即日起生效。

不滿黃國昌嘲諷「亡國感」！網友怒批他人渣挨罰

不滿黃國昌嘲諷「亡國感」！網友怒批他人渣挨罰

明泰董座遭撤換！李中旺提假處分　佳世達聲明：程序合法

明泰董座遭撤換！李中旺提假處分　佳世達聲明：程序合法

華南永昌證券董座羅寶珠暫代　獨董沈慧雅請辭

華南永昌證券董座羅寶珠暫代　獨董沈慧雅請辭

「社會自有公道」！新光金副董李紀珠遭批不適任董事　臉書364字回應

「社會自有公道」！新光金副董李紀珠遭批不適任董事　臉書364字回應

關鍵字：

友訊獨董解任馮忠鵬、鍾祥鳳扣繳憑單

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面