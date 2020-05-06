友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清

▲左起為律師林文鵬、友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）昨（6）日發布重訊以「向本公司或及關係企業公司取得報酬等情事」解任2名獨立董事，因此馮忠鵬、鍾祥鳳今（6）日召開記者會，不僅喊出解任無效，更亮出扣繳憑單自清，強調惡意指控不成立，並將對昨日出席董事會的4名董事和1名獨董提出刑事、民事訴訟。

馮忠鵬表示，友訊董事長胡雪昨日召開董事會，原本應該有8位董事出席，但因為過去常常流會，所以自己、鍾祥鳳、李中旺都沒有出席，但由於解任副董需要三分之二的董事出席，並取得過半董事同意，所以董事會在會前就以「向本公司或及關係企業公司取得報酬等情事」解任2名獨立董事。

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▲友訊2獨董馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

馮忠鵬亮出扣繳憑單指出，擔任獨董的5年時間，僅這2年有收薪資報酬7萬元，沒有任何收取任何不明報酬，對於這樣的指控已讓個人的名譽掃地，因此要求公司派拿出證據，詳述取得報酬的對象、原因、時間、金額，而不是含糊不清的惡意指控，所以強調解任一事不成立。

▲友訊獨董馮忠鵬扣繳憑單。（圖／記者姚惠茹攝）

馮忠鵬、鍾祥鳳委任律師林文鵬表示，友訊原本應該有8位董事出席董事會，但馮忠鵬、鍾祥鳳2位獨董和副董事長李中旺昨日均未出席，因此董事會因未超過三分之二的董事出席，無法做出解任副董事長李中旺的職務和改選前勁公司法人擔任董事長的決議，強調解任一事無效。

鍾祥鳳表示，針對友訊董事會出席的4名董事及1名獨董的違法決議，要求友訊立即撤銷重訊，否則將會提出刑事告訴，至於對自己和馮忠鵬的不實指控，目前已向士林地方法院提起假處分，禁止友訊妨礙獨董行使相關職務。

鍾祥鳳指出，原本6月1日的股東臨時會只為解任高聚投資法人董事胡雪的職務，但由於現在董事會的違法決議，決定增列解任高聚公司、前勁公司、云瑋公司等董事的議案，並將向主管機關證期局、證交所提出檢舉。

▲左起為友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳。（圖／記者姚惠茹攝）