菲律賓最大電視台突「斷訊」！得罪杜特蒂慘被國會噹　換照直接卡關

▲菲律賓群眾在馬尼拉奎松市舉牌抗議，反對政府突斷訊ABS-CBN。（圖／路透社）



記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓國內規模最大的廣播電視公司「ABS-CBN」，日前因為國會沒有核准正式的經營特許權，昨（5）日下午遭到國家通訊委員會（NTC）在毫無預警的情況之下斷訊，數百萬死忠用戶受到影響；此舉引發國內痛批政府打壓新聞自由，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）過去抨擊ABS-CBN的發言再次受到矚目。

根據法新社報導，其實ABS-CBN早就因國會是否能核准其經營權等問題躍上版面，更因此激起了菲律賓社會內兩派民眾的對立與街頭衝突。過去曾因競選廣告問題和該媒體集團槓上的杜特蒂，更時常在5月4日經營權到期前和國會裡的盟友一起放話，聲稱不再核准其經營權，似乎想控制國內輿論走向。

事實上，杜特蒂過去曾數度於公開場合上表示不滿。他認為，從競選總統時，ABS-CBN明明收了他的錢，卻從未播送他的競選廣告，選後更是從未退回款項；而在執政後，ABS-CBN的報導多次明顯偏袒在野黨，且處處和他針鋒相對。

▲菲律賓最大的電視台，ABS-CBN。（圖／路透社）

ABS-CBN是菲律賓歷史上第一家電視台，旗下擁有多達數十個全國性與地方性的電視台、網路新聞媒體、廣播電台，甚至還經營國內的通信商、電影公司和唱片公司，影響一般民眾的日常生活。

ABS-CBN擁有的25年經營特許權本預計在今年5月4日到期，國會休會前，國家通訊委員會曾決定頒給其臨時證照，延長營業期限至2022年6月，然而在各方政治角力下，ABS-CBN還是被迫停止放送。

ABS-CBN慘遭斷訊前，其董事長馬克‧洛佩茲（Mark López）曾表示，「我們突遭到斷訊固然痛苦，但國內數百萬長期倚靠我們服務的死忠收視戶也一定更痛苦。」

不過，事情也不是沒有轉圜的餘地，委員會也曾表示，「ABS-CBN未來仍有復播的可能」。