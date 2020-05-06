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馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

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特斯拉申請160萬公里電池專利　Elon Musk準備要與Panasonic分手？（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克(Elon Musk)正打算出售名下所有房地產。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克上週在 Twitter 發佈要賣掉所有的房產，且說到做到，週一他就將名下兩處房產掛牌出售，總價達3,950萬美元（約新台幣11.8億元）。根據美國房產網站 Zillow 上的消息，馬斯克位於洛杉磯貝萊爾區（Bel Air）的兩處房產，均為業主直接出售。

貝萊爾是洛杉磯最昂貴的高級住宅區之一，與比佛利山（Beverly Hills）和霍姆比山（Holmby Hills）並稱為洛杉磯的「白金三角」，包括現任財政部長梅努欽和明星碧昂絲等名人都在貝萊爾區擁有地產。馬斯克在2013年以1700萬美元的價格在該區買下第一棟房產，現掛牌3000萬美元，據外媒報導，他在2014年曾重新整修了該棟房產。

請繼續往下閱讀...

馬斯克在個人 Twitter 中表示，「我正在出售所有有形資產，將不再擁有房子。」自2012年以來，馬斯克及其名下公司至少購入了7座豪宅，總價值超過1億美元。如果馬斯克是真的鐵了心要這麼做，預計未來幾週會看到他的房產陸續掛牌求售。

▲。（圖／截自網路）

▲馬斯克名下價值3000萬美元的洛杉磯高級房產。（圖／截自網路）

馬斯克為什麼要清空他的房產？　最直觀的原因是增加現金流

由於疫情在美國極為嚴重，過去一個半月間，各州先後實施封鎖政策，特斯拉在美國的三間工廠被迫關閉，各地門市也紛紛暫停營運，特斯拉的業務受到嚴重衝擊，再次陷入了現金消耗加劇的困境。

特斯拉Q1報告顯示，公司經營活動產生的現金流量淨額為-4.4億美元（約新台幣-132億元），自由現金流量為-8.95億美元（約新台幣-268億元），較去年同期均有明顯改善，但與去年第四季相比則轉負，主要是本季車輛交付受阻，導致庫存增加。若特斯拉的工廠繼續處於關閉狀態，那將進一步影響公司現金流。

中國市場對於特斯拉至關重要，特斯拉在Q1財報中多次強調上海工廠和中國市場對其業績的貢獻，2020年的前三個月，特斯拉在中國的總交車量為18,586輛，佔全球總銷量的21％。

馬斯克在財報中表示，第一季在上海工廠的生產車輛成本已經低於弗里蒙特工廠，而且還有更多成本節省空間；隨著車輛增長而固定成本會得到稀釋的情況，已經在第二季出現，預計這種情況會持續一整年。「供應鏈本地化尚未完成，這也是降低成本的機會。我們將繼續降低成本和價格，同時擴大利潤。」他說。

大陸製Tesla Model 3驚傳「偷料」　車主控訴舊版本處理器未來無法升級（圖／達志影像／美聯社）

▲Tesla Model 3。（圖／達志影像／美聯社）

特斯拉先前透露，到今年7月國產化率將提升至70～80％，並在年底實現所有零組件的國產化替代。招商證券的研究顯示，特斯拉產業鏈具有穩定性強、毛利率高、價值量大等特點，中國企業的低成本優勢決定了特斯拉產業鏈中的關鍵地位；分析指出，隨著3月的大批量交付，其產業鏈開始逐步兌現利潤。往後 Model Y 等更多的產品將會複製 Model 3 的模式。

另外根據《The Telegraph》報導，身為全球電動車產業的領軍品牌特斯拉，發佈的全新產品 AutoBidder 已向英國能源監管機構提交申請，其終極目標是成為全球性分佈式供電公司。


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