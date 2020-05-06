台積電尾盤翻紅　台股收盤漲0.37點收10774點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（6）日在平盤附近狹幅震盪，開盤小跌3點之後走低，早盤最低一度下跌逾50點，但仍力守10700點整數關卡，來到最低10708點後轉為走揚、回到平盤之上，直到午後賣壓湧現，指數再度壓低翻黑。尾盤由台積電奮力拉抬，指數由黑翻紅，終場收在10774.98點、上漲0.37點，成交量1807.82億元。

指標股中，台積電（2330）以296元作收、上漲0.17%；鴻海（2317）收在74.3元、上漲0.27%；股王大立光（3008）收4075元、上漲2.9%；聯發科（2454）收在408元、上漲1.62%。

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台塑四寶全數下跌，台塑化（6505）、南亞（1303）跌逾1%，台塑（1301）、台化（1326）各跌0.58%、0.27%；國泰金（2882）、富邦金（2881）也收黑。

類股指數漲跌互見，生醫、電機類股漲1%以上，化學、光電、電子零組件、資訊服務等類股漲幅較大；傳產股普遍疲弱，造紙、鋼鐵、觀光、油電等類股跌幅在1%以上。

在盤面題材表現部分，資金持續流向疫情相關概念股，防疫、抗疫題材仍為市場焦點，康那香（9919）、毛寶（1732）、國光生（4142）漲停，南六（6504）、美德醫療（9103）也大漲5%以上。