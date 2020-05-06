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台積電解除居家辦公！5月起全面暫停「分組分區上班」　力拚5奈米製程量產

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電5月起暫停分組上班，全力衝刺下半年。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

台積電（2330）3月18日因有員工確診新冠肺炎（COVID-19）後，採分組分區上班至4月12日止，而後延長至4月30日止。隨著確診員工身體恢復健康，與確診者接觸約30名員工經居家隔離檢疫後也無異狀，台積電5月起暫停「分組分區上班」，全力衝刺下半年生產規模。

台積電一名員工確診新冠肺炎後，連帶隔離與確診者接觸約30名員工，並在第一時間啟動「分組分區上班」機制，包括逾萬名非產線員工輪流居家辦公，公司配發筆記型電腦讓員工正常作業，同時也暫停所有非必要性的出差與出國計畫。

請繼續往下閱讀...

面對市場擔心，採分組上班是否影響晶圓生產線運作？台積電說明，晶圓生產線正常運作，速度未減，完全不受影響，並維持防疫措施。如今疫情減緩，台積電在5月起暫停分組上班後，仍會宣導進辦公室的同仁測量體溫、配戴口罩等。

根據台積電4月16日法說會，預估Q2合併營收預計介於101億至104億美元，若以新台幣30元兌1美元匯率計算，約新台幣3030億至3120億元；若與Q1合併營收3106億元營收相比，Q2營收預計約成長0.4%或衰退2.44%之間。

台積電也表示，預期7奈米、增強版7奈米、6奈米製程將貢獻今年整體營收30%，而5奈米製程也於4月進入量產，下半年將在手機業界推出首顆5奈米製程晶片，也預估將貢獻今年約10%營收。

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