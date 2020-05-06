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金正恩神隱只為肅清！韓媒：與美談判失利「2大將被拔」　換崔善姬高升

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▲▼ 北韓領導人金正恩（右）與北韓勞動黨副委員長金英哲（Kim Yong Chol，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金英哲（左）曾主導北韓與美國談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩神隱期間鬧出「病危說」，日前親自現身打破傳聞，卻讓外界更加好奇他過去20天的行蹤和消失的用意。熟知美國北韓關係、美中關係的中國消息人士爆料，平壤當局將藉此剷除過去在北韓外交事務上擔任要角的老將。

南韓《中央日報》4日報導，金正恩15日缺席祖父金日成冥誕祭拜儀式後，稱他接受心血管手術、病況危急、已經腦死等種種傳言不斷，甚至有媒體稱他已經身亡。值得關注的是，北韓官媒並未出面否認，而是放任流言瘋傳全球。

根據消息人士說法，北韓當局針對內部展開調查，以確認圍繞金正恩的傳聞是如何傳出，判斷是外務省人員將最高領導人情報洩露給美國，因此展開大規模搜查。北韓外交團隊剛經歷一波大換血，也可看出外務省內部正展開權力鬥爭。

▲▼北韓外務相李勇浩及副相崔善姬川金二會後深夜召開記者會。（圖／路透社）

▲ 川金二會結束後，崔善姬（左）及李勇浩（右）深夜召開記者會。（圖／路透社）

越南川金二會破局後，以勞動黨副委員長金英哲為中心的無核化協商團隊便改由副委員長李洙墉及外務相李勇浩擔任，但他們二人此後也未能取得明顯的成果。

北韓因此於2019年年底起用國際擔當副委員長金亨峻，取代李洙墉；今年1月李勇浩卸任外務相後，更任用毫無外務省工作經驗的金英哲左右手、祖國和平統一委員會委員長李善權，形成由金亨峻、李善權及外務省第一副相崔善姬組成的外交團隊。

然而，李洙墉及李勇浩的勢力在外務省內部早已根深蒂固。消息人士認為，平壤當局持續觀察金正恩病危的流言，再透過人事改組，肅清他們二人的餘孽。而崔善姬的地位大大提升，未來外務省的人事結構極有可能遍布她的人脈。

►金正恩今年「公開行程少6成」創新低！　南韓情報院：他很健康沒動手術
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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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