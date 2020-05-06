養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」

▲越南養豬男中了新台幣1.17億元大獎。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者賴韻如／綜合報導

許多人都夢想著哪天能中樂透頭獎，從此過上幸福人生，沒想到這種好運氣竟發生在現實生活中。越南一名曾經靠著養豬為生的男子，2016年因為買彩券中了「920億越南盾」（約新台幣1.17億元）而一夜致富，如今他的現況曝光，讓不少網友羨慕不已。

據《中國報》報導，這名男子名為阮國泰，原本是一名將自己養的豬賣到市場維生的養豬農，常常需要通宵工作，直到第二天下午才能好好休息。沒想到在2016年10月，阮國泰卻因為中了彩券改變人生，他指出，自從中了920億越南盾以後，已經不再工作，過著愜意的退休生活，體重也不停飆升。

▲阮國泰中獎後細心理財 。（圖／翻攝自《中國報》）



阮國泰表示，當時中獎以後，就先花了40億越南盾（約新台幣510萬元）蓋了一棟別墅，接著繼續買房子，將這些作為「出租」使用，而他的兒子則是開了一間餐廳，主要販賣麵條以及烤肉。如今，靠著銀行的利息以及收租金，阮國泰每個月可以賺進約「1億越南盾」（約新台幣12萬元）。

阮國泰指出，在中獎以後，有許多親朋好友來跟他要錢，「情況持續了2個多月，每天都大概有300至500個人出現在我家門口，最後被堵到甚至無法回家，不得不請警方協助。」他也透露，自己當初發了至少20億越南盾（約新台幣255萬元）。