17年來首見！兩岸三地千大企業市值排行　台積電衝上第三名

▲ 台積電擠進兩岸三地千大企業市值排行榜第三名。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

由《今周刊》委託台灣經濟新報調查統計的「2020年兩岸三地1000大企業市值排行」（簡稱兩岸三地一千大）至今邁入第17年，今年調查結果於5月6日正式發布。台灣半導體龍頭台積電以近7.9兆元的市值名列第三，是17年來首度出現台灣廠商擠進前三名。

綜觀整體榜單，「新經濟」與「台灣企業」堪稱今年兩大亮點。在新經濟的部分，今年排名前20大的企業中，僅有8家市值成長，其中5家均與新經濟有關；前三名除台積電外，另兩強是連續4年占據前兩名、各項損益數據都十分亮眼的阿里巴巴與騰訊。

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至於前二十名企業中市值成長幅度最大者，則是成立僅10年、如今成為中國第三大互聯網巨頭，同時也是全球最大餐飲外送平台的美團點評。

在台灣企業部分，今年72家公司入榜，雖僅較去年微增6家，但去年已然在榜的66家公司平均排名進步6.2名。相對地，中國大陸入榜614家，較去年成長8家，但平均排名退步4.4名；港股受到反送中運動與疫情雙重夾擊，上榜企業數從326家倒退至314家，平均排名大幅退步58.5名。對比之下，台灣企業今年的表現可稱相對突出。

細看國內企業，與新經濟、新基建高度關聯的5G相關產業亦是主角，國內入榜者排名躍升最多的是進步251名的亞德客，供應5G基地台布建所需的自動化設備氣動元件；排名進步幅度2到4名依序是穩懋、瑞昱、聯電，都是具備5G概念的IC廠；第5名國巨，也將受惠於5G布建帶來的被動元件需求提升。