台積電也來買！經濟部：國內首批1億度綠電交易啟航

▲台積電為參與國內第一批再生能源轉供案的業者之一。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推能源轉型，再生能源進程再傳捷報。經濟部今（6）日表示，啟動國內第一波再生能源轉供案例，成功促成台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產等13家業者，購置年交易量高達1.1億度綠電，為我再生能源發展立下新的里程碑。

立法院通過《再生能源發展條例》，明訂用電大戶須設置或購買一定比率的綠電，經濟部預估正式實施後，可望帶動600億元的綠電投資，創造1.05GW（10億瓦）裝置容量。

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▲經濟部今（6）日表示，成功促成台積電等13家業者購置年交易量高達1.1億度綠電。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長沈榮津表示，推動綠電交易的三大原則就是:買得到、買得方便、價格合理。因此，為滿足國內綠色供應鏈以及企業對綠電的要求，標準檢驗局在能源局、工業局及台電公司協助下，積極促成此次再生能源轉供案，開啟我國全新的再生能源交易模式。

參與國內第一批再生能源轉供案業者，包含有台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產等綠電需求業者；台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程等綠電發電業；南方電力、瓦特先生及富威電力等售電業，5個太陽光電廠的總裝置容量近90.4MW，其預估年度綠電總交易量超過1.1億度以上，綠電需求業者涵蓋半導體業、電子零組件業、生技醫療業以及不動產業等。

經濟部表示，自2016年起，蔡英文總統為提高我國能源自主比例以及帶動新興綠能產業，推動能源轉型，設定能源政策目標，規劃於2025年提高再生能源發電量占比至20%。