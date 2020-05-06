金正恩今年「公開行程少6成」創新低！　南韓情報院：他很健康沒動手術

▲ 金正恩出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩神隱期間傳出「病危說」，南韓政府維持一貫立場，認為他身體健康，待在江原道元山一帶。南韓國家情報院6日則針對金正恩近期動向表示，2020年截至目前為止，金正恩公開露面的次數創下歷年新低。

南韓國會情報委員會今早召開全體會議，國情院在會中針對金正恩消失20天一事向國會報告指出，截至6日，金正恩今年公開露面的次數僅有17次，較往年同期的平均50次下降66%，但沒有公開行程時，各項國政照常進行。

國情院分析，金正恩忙於重整內部綱紀，包括親自指揮軍隊及黨政會議，再加上新冠肺炎（COVID-19）疫情威脅，才會造成公開行程大幅縮減，1日時隔20天露面，前往順天磷肥料工廠，是他今年首個現場視察行程，旨在解決糧食問題，對人民灌輸自力更生的自信心。

針對金正恩身體狀況有異的說法，國情院則指出，這些傳聞並無事實根據，也未掌握到他有接受心血管手術或其他小手術的跡象；更援引專家說法補充，若他真如外界所說，身體出現大問題，至少需接受4至5周的健康管理，卻僅消失20天就現身，可見身體並無異狀。

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