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5歲女童血癌病危沒班機　靠3國幫忙飛行7200公里回家

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▲南韓,首爾,仁川國際機場,大韓航空（圖／路透社）

▲白血病女童最後搭乘大韓航空班機，成功返抵南韓。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名病危的白血病女童，在印度、日本、南韓3國人員的幫助下，奇蹟般地從印度搭上班機，經過7200公里的飛行後，6日順利返國接受治療，新冠肺炎篩檢結果也呈現陰性，這對女童來說，無疑是最暖心的兒童節禮物。

白血病女童年僅5歲，隨著派駐海外工作的父親至印度首都新德里定居。南韓外交部表示，女童不久前被診斷出罹患急性白血病，轉往到距新德里約30公里的古爾岡（Gurgagon）一所醫院治療，不料病情逐漸惡化，女童的父親決定送女兒回南韓接受治療。

由於新冠肺炎疫情影響，印度3月宣布全國實行「日間宵禁」抗疫，並嚴格控管甚至停航所有國內外班機，造成女童和父親無法離開印度。南韓駐印度大使館與當地韓人僑會一聽到消息後便決定出手幫忙，商議讓女童搭上5月中、下旬開回南韓的臨時包機，不過女童的病情根本無法等這麼久。

於是印度當地的南韓僑民在青瓦臺網站發起連署，希望全體國民集思廣益救助病危的女童，南韓大使館也積極和駐印度的其他國家大使館聯絡，希望能為女童求到一張飛回南韓或鄰近國家的機票。日本駐印度大使館本月4日收到消息後，伸出援手幫助女童，先讓女童搭上飛往東京的班機後，再轉機飛回南韓。

▲▼印度韓僑為女童向青瓦臺發起連署（圖／翻攝自青瓦臺官網）

▲印度韓僑為女童向青瓦臺發起連署（圖／翻攝自青瓦臺官網）

女童4日晚間7時（當地時間）順利搭上飛往東京的臨時包機，印度在出境過程中提供醫療資源。隔日清晨6時，女童順利抵達東京羽田機場，日本當局為了讓女童早日返回南韓接受治療，特別發給簽證、還讓女童免除隔離檢疫等步驟。

最後女童從東京搭上大韓航空飛往仁川的航班，5日晚間7時30分入境南韓，9時30分直接搭乘救護車抵達首爾聖母醫院接受治療。

女童的主治醫師鄭樂均（정낙균）向《韓聯社》表示，「目前女童的狀況雖不算糟，卻因白血病而出現發燒等情況，在完成血液分析、檢查後，就能投入抗癌治療了。」

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