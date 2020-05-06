頂不住疫情Airbnb急轉型！　25％員工將在下週被解雇

▲Airbnb。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

外媒報導，現員7,500名員工的 Airbnb 將裁員25％，約1,900人，被解雇的美國和加拿大員工，將工作到5月11日。在疫情期間，Airbnb 因居家訂單大量取消或下降而變得經營困難，不過隨著美國和其他國家逐漸取消封鎖限制，未來的預訂可能會緩慢地恢復。

新冠病毒（COVID-19）導致 Airbnb 的收入急劇下降，Airbnb 執行長 Brian Chesky 表示，2020年的收入將是去年收入的一半。由於 Airbnb 業務受到嚴重的打擊，他們決定裁員以節省每年4～5億美元（約新台幣120～150億元）的支出。

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Chesky 表示，他們將暫停與旅館、酒店和交通部門有關的合作項目，「以目前的狀況來看，旅行模式將會與過往有所不同，因此我們需要重新評估 Airbnb 的出路與發展策略。」他說。

另外 Airbnb 的新政策公告，在5月底前，若屋主退費比 Airbnb 的規定還多，Airbnb 將免收房東的3％標準費用，並表示會利用新的預訂工具，增加房東的房源可見性。

最近幾週，Chesky 削減了數億美元的支出，並準備在人們再次旅行時復甦。為了度過這個難關，Chesky 無奈表示，「儘管我們知道 Airbnb 的業務有一天將會完全恢復，但它所經歷的變化並不是暫時或短暫的，因此需要作出根本性改變。」



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