台電躍居全台最大綠電供給者 8.4億度綠電挹注交易平台

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電推動再生能源有了新里程碑！台電公司今（6）日宣佈拿下再生能源售電業執照，將透過銷售自建綠電，活絡國內綠電市場交易，估計全年可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。

台電近年持續努力兼顧穩定供電與環保，台電董事長楊偉甫表示，台電在去年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源，靠的就是「綠電先行」、「環保調度」的電力調度模式。

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台電去年11月獲經濟部同意，新增「再生能源售電業」營業項目，今(109)年4月獲能源局核發再生能源售電業執照，並預定於今年5月股東常會提案審議。章程變更及營利事業變更登記後，即可於標準檢驗局規劃之綠電交易平台上開始銷售綠電。

▲台電投入綠電市場，透過銷售自建綠電，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。圖為「彰濱雙綠能」太陽光電暨風力發電場。（圖／台電提供）

另外，為促進再生能源多元供給，台電對於有意投入綠電交易市場但已與台電簽訂躉購契約的部分業者，以「不影響全民電價」及「風險攤平」之原則與業者進行協商，使終止契約能顧及用電、綠電業者的需求，也保障全民用電的權益。迄今為止，台電已與五家業者在合意的條件下終止契約，未來將持續協助辦理轉供相關事宜。

台電長期以來積極投入再生能源的開發，除了彰濱光電、彰工風力等大型案場，亦有效運用火力電廠、變電所等場所建置太陽能板或風力發電機，除將率先投入自建之太陽光電與陸域風電，未來亦將持續推動台南鹽田光電場、離岸風力等開發計畫；依據統計，台電去年再生能源發電占比已達6%。