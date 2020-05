第15屆總統紀念套幣首次採行線上申購！　預購+現場銷售雙軌並行

▲ 央行發行局局長施遵驊展示第15屆總統紀念套幣。(圖/記者李瑞瑾攝)

記者李瑞瑾、陳心怡/台北報導

發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」為慶祝我國第十五任總統、副總統就職,本行委請臺灣銀行公開發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」。本次銷售採「網路線上申購」及「現場排隊購買」兩種方式,民眾自5月7日上午10時起可上網申購,或於5月20日起,前往臺灣銀行各分行(簡易型分行除外)排隊購買。

央行指出,本次將銷售金幣1萬枚,每枚售價新臺幣56,000元;銀幣5萬枚,每枚售價新臺幣1,600元。網路線上申購配售金幣7千枚、銀幣3萬5千枚,是發行量的70%;現場排隊購買配售金幣3千枚、銀幣1萬5千枚。每人每次限購金幣與(或)銀幣各乙枚。

紀念幣加鐫面額,具法償效力,金幣面額新臺幣2,000元、含金一英兩、成色9999;銀幣面額新臺幣200元、含銀一英兩、成色999。紀念金、銀幣正面主題圖案為蔡總統與賴副總統肖像,上緣鐫「中華民國第十五任總統副總統就職紀念」,下緣鐫「一O九年五月二十日2020」;背面主題圖案為「總統府府徽」,並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2020 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。

在網路線上申購程序部分,臺灣銀行自即日起於該行網站設置中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣網路申購專區」,申購期間自5月7日上午10時起至5月12日中午12時止;申購數量如超過配額,將進行電腦抽錢,並於5月12日17時公告中籤名單,同時開放繳款至5月15日15時30分止,有ATM轉帳、台灣Pay、台銀臨櫃繳費...等6種繳費方式。完成繳款者,可於5月20日起1個月內至選定之臺灣銀行分行領取。

央行發行局局長施遵驊指出,從85年第一次民選總統、第9任開始,央行都有發行總統紀念套幣,今年第一次採取雙軌並行發售,同時考量網路便利性,以及年紀大的民眾長期、習慣都是臨櫃購買,都有不同需求,若不熟悉網路的民眾也想網路預購,也可以在預購期間至台銀分行請專人協助。

施遵驊表示,金、銀幣銷售數量是延續上一次的1萬枚,上次是金幣第一天銷售就賣完、銀幣半個月就完售,而影響套幣銷售的因素有很多,售價、連任因素都有,但主要還是紀念性質,沒有賣完還是會持續銷售,希望民眾踴躍選購。而銷售數量在網路與實體銷售的佔比為7、3比,如果網路申購沒有成功或申購後未繳款,就會將多餘套幣數量分配到現場發售配額中,各家台銀也會公布分行有分配到多少金幣或銀幣。

本次發行的金幣套幣是歷年以來最貴的,施遵驊表示,套幣售價主要反映國際金價成本,在國際市場現貨買入黃金,交由中央造幣廠造幣,涉及原料、包裝、銷售以及面額,這些都是成本,充足反映在售價上面;他強調,發行套幣是為了要慶祝中華民國的民主政治越來越成熟,央行不以營利為目的。

施遵驊指出,本次套幣內外包裝都有重大改革,電腦申購系統也是短時間內建立,同時也須分配套幣調度,辛勞和細膩程度不是一般人能理解,須透過各方充分合作才能順利達成。