好謎！美國大媽「口罩剪開一條縫縫」　只求比較好呼吸…網一瞄羞爆全歪樓

▲美國一名女子將口罩剪開一條縫，認為這樣比較好呼吸。（圖／翻攝自推特、Joe Samaan抖音）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠疫情嚴重度為全球之冠，從一開始美國人對於口罩的「概念」就遠比其他國家低落，甚至說過「口罩並未能達到防疫效果」，但隨著疫情擴散迅速，大眾開始實施戴口罩、保持距離。未料日前肯塔基州一名大媽到超市時，她所戴的口罩震驚了店員，因為一刀剪破的地方「看起來令人心情複雜」，更被網友嘲笑：對生命的延續完全沒有概念。

根據英國《每日郵報》報導，美國疫情嚴重，尤其在肯塔基州光在周末就新增253例，全州超過5100例確診，當地政府要求民眾外出時需要戴口罩，但對於過去與口罩幾乎沒有並存生活的美國人，可能相當痛苦。在超市工作的男子薩瑪安（Joe Samaan）當時遇到一名大媽進到超市，但她臉上所戴的口罩卻與一般人不同，從鼻子到嘴巴的地方被剪開了一條縫隙。

薩瑪安當下詢問該名大媽「妳的口罩怎麼會這樣？」這名大媽還神態自若的表示，「這樣我比較好呼吸」，並且說出自己想要的東西。薩瑪安在幫忙結帳之後，大媽又表示，「因為我必須戴著，所以呼吸會很困難，這樣剪開一條縫會讓呼吸變得容易許多。」當下讓薩瑪安啼笑皆非。

這段影片上後，已經累計500萬次瀏覽，許多網友對於該名女子的無知感到相當驚訝，甚至認為「美國人真的都該去上一堂防疫課程吧！」肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）周末表示，雖然州內仍有確診，但已經屬於穩定狀態，目前仍需維持保持社交距離、戴口罩的政策。