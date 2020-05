警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼

▲開車的駕駛竟然是5歲男童。(圖/翻攝自Twitter/Utah Highway Patrol)

記者李振慧/綜合報導

美國猶他州一名公路警察近來攔檢一輛危險駕駛的車輛時,意外發現車上的司機竟然只有5歲,而他上路的理由更讓人吃驚,因為媽媽不肯買藍寶堅尼,所以打算自己開車去加州買順便探望姐姐。整起事件讓交警感嘆,這是他從業24年以來所遇過最離奇的。

公路警察摩根(Rick Morgan)4日上午11時45分執勤時,注意到有一輛時速平均為51公里的車輛開得十分歪斜,他原本以為駕駛可能有身體障礙或是醫療狀況,沒想到從車窗往駕駛座看卻沒看到人影,仔細一看才發現,開車的人竟然是一名5歲男孩。

5歲男童身上只有帶美元3元(約台幣90元)卻告訴摩根,因為媽媽不讓他買藍寶堅尼,所以自行開車離開位於奧格登(Ogden)的家,打算自己去加州買。摩根表示,這名男童因為坐在座位的邊緣,所以腳勉強能踩到踏板,攔下時的位置距離他家只有5分鐘車程,幸好後來順利聯繫到父母,事件沒有造成傷亡、車輛也沒有毀損,目前尚不清楚男童的父母是否會面臨相關指控。

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB