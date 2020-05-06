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警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼

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警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼。（圖／翻攝自twitter／Utah Highway Patrol）

▲開車的駕駛竟然是5歲男童。（圖／翻攝自Twitter／Utah Highway Patrol

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名公路警察近來攔檢一輛危險駕駛的車輛時，意外發現車上的司機竟然只有5歲，而他上路的理由更讓人吃驚，因為媽媽不肯買藍寶堅尼，所以打算自己開車去加州買順便探望姐姐。整起事件讓交警感嘆，這是他從業24年以來所遇過最離奇的。

公路警察摩根(Rick Morgan)4日上午11時45分執勤時，注意到有一輛時速平均為51公里的車輛開得十分歪斜，他原本以為駕駛可能有身體障礙或是醫療狀況，沒想到從車窗往駕駛座看卻沒看到人影，仔細一看才發現，開車的人竟然是一名5歲男孩。

5歲男童身上只有帶美元3元（約台幣90元）卻告訴摩根，因為媽媽不讓他買藍寶堅尼，所以自行開車離開位於奧格登(Ogden)的家，打算自己去加州買。摩根表示，這名男童因為坐在座位的邊緣，所以腳勉強能踩到踏板，攔下時的位置距離他家只有5分鐘車程，幸好後來順利聯繫到父母，事件沒有造成傷亡、車輛也沒有毀損，目前尚不清楚男童的父母是否會面臨相關指控。

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