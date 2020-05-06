金正恩女兒正面曝光？女童猛朝電視「激動喊爸」...真相曝光網全驚呆

實習記者賴韻如／綜合報導

北韓領導人金正恩與妻子李雪主擁有3名子女，但因為從未公布長相或性別，不禁令外界感到十分好奇。沒想到日本一名女童近日竟對電視上的金正恩脫口而出大喊「爸爸！」，讓一旁的「親生爸爸」大傻眼，影片曝光後也引起熱議。

日本網友「@yonaguni_color」2日在推特上發布一段影片，只見當時電視新聞正在播報金正恩微笑揮手的畫面，沒想到推主的女兒一看到後，激動地走到電視前跟著揮手，興奮大喊「爸爸！」接著便聽到推主在一旁尷尬急著糾正，「才不是爸爸啦！」

▲推主和女兒合照。（圖／翻攝自推特／@yonaguni_color）



推主哭笑不得，事後在回應處分享了自己以及女兒的合照，無奈地表示，「只是剛好胖又有戴眼鏡.....就會被她認為是爸爸」。

影片曝光後，不少網友紛紛被推主女兒的「童言童語」笑翻，留言表示，「將軍來到日本了！」、「女兒太可愛了」、「抱歉，我實在忍不住笑了出來」、「孩子很可愛，但有時很殘酷」、「真的有像」、「我兒子也說了相同的話，我抬頭一看卻發現在電視上的是佛地魔……」。