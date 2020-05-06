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國光生技新冠疫苗第3季啟動人體試驗　詹啟賢：最快明年冬天台灣優先施打

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▲▼國光生技新冠疫苗免疫試驗成果及後續期程記者會，右起：國光生技總經理留忠正、國光生技董事長詹啟賢、台大病毒實驗室張淑媛教授。（圖／記者湯興漢攝）

▲左起為國光生技研發處長冷治湘、台大醫事檢驗暨生物技術學系教授張淑媛、國光生技董事長詹啟賢、總經理留忠正。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（6）日宣布，新冠肺炎疫苗經過研發同仁4個月不眠不休的努力，已成功生產候選疫苗，證實血清抗體經高度稀釋後仍足以讓新冠病毒失去感染力，預計今年第3季獲准開始第一期人體臨床試驗，董事長詹啟賢表示，希望最快明年冬天就能展開量產，並以台灣民眾優先施打。

張淑媛表示，經過疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現小鼠抗體反應優異，可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，血清抗體經高度稀釋後仍足以讓新冠病毒失去感染力，確認其有效性。

請繼續往下閱讀...

詹啟賢表示，今年初新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發時，國光生技就以自有資源投入新冠疫苗的研發及製程發展，由於新冠疫苗是全新的疫苗，對人類的感染性，使用不活化全病毒，所以在技術及生物安全的考量有其困難度，強調希望最快明年冬天就能展開量產，目標是人人都可以施打，並以台灣民眾優先，之後再援助海外各國。

詹啟賢指出，經過國光研發同仁4個月不眠不休的努力，已成功生產出候選疫苗，並且在台大病毒實驗室教授張淑媛進行疫苗抗體中和試驗後證實有效，也是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑，接下來國光生技將進行新冠疫苗GMP量產作業，同時完成後續毒理試驗及攻毒試驗。

國光生技總經理留忠正表示，新冠疫情目前仍在全球擴散，而且仍沒有消失的跡象，也使各國均體認到疫苗的重要性，國光生技日前也已跟TFDA/CDE討論在顧及安全性和有效性的前提下，如何以EUA方案及早進入人體臨床試驗，且已獲得CDE同意將國光的新冠疫苗開發案列為COVID-19專案諮詢輔導案件計劃往前推進。

留忠正指出，由於流感疫苗與新冠疫苗是以不同技術在不同工廠產線生產，國光生技在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應該可以提供足夠的產能滿足國內需求，並在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制，並考量疫苗在近期防疫及人民恢復社會經濟活動的重要性，公司期望能在今年第3季獲准開始第一期人體臨床試驗。

此外，詹啟賢表示，國光生技今年已完成流感疫苗投標，得標佔60%，近370萬劑的產量，而且正在生產中，並強調由於流感疫苗和新冠疫苗是不同的技術平台，所以是在不同的生產線和廠房分別進行，相互沒有影響，還是提醒民眾也要注意流感疫苗的施打，免得要同時應對兩種病毒。

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