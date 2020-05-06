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保姆慘遭變態雇主「剁成碎肉放BBQ肉架烤」　死前2天凹臉照曝光…母見影片淚崩

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▲▼烤肉,濃煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲庫迪爾跟丈夫將保姆分屍之後，竟放在烤肉架燒烤。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國2017年發生一起血腥殺人案，一名法國籍的保姆到了倫敦一戶人家工作，未料卻被指控與「男孩特區」（Boyzone）創團人沃爾頓（Mark Walto）聯合起來想要陷害男、女雇主，這戶人家的夫妻竟以「私刑的方式」嚴刑拷打，最後竟分屍並在花園的烤肉架上烘烤，直到警方到達時仍半熟的肉塊在肉架上，場景駭人。

綜合外媒報導，女雇主庫迪爾（Sabrina Kouider）因為懷疑保姆里歐奈（Sophie Lionnet）跟沃爾頓試圖殺害自己跟性侵家人，在案發當天跟丈夫梅道尼（Ouissem Medouni）將里歐奈拖進廁所，逼他說出實情，並且撤銷所有對他們虐待的指控，附近鄰居表示，「曾聽到女人瘋狂尖叫的聲音，還有水流的聲音」。

此外，里歐奈也遭到性侵跟暴力對待，在身亡前兩天的照片曝光，可以看到她已經瘦骨如柴，庫迪爾與丈夫更拍下長達8小時的凌虐影片，直到里歐奈身亡後，庫迪爾與梅道尼後花園生火，試圖想要焚屍滅跡，但因為焚燒的氣味、濃煙太重，引來鄰居注意報警。

警方到場時，烤肉架甚至還有部分里歐奈的屍塊，梅道尼一度跟警方辯解，那是在烤雞肉，但後來卻發現竟然是被分屍的遺體，法官開庭時，庫迪爾表示自己只有焚屍，但沒有謀殺，一切都是老公的計畫。然而梅道尼的律師卻表示，庫迪爾曾被診斷出有憂鬱症與邊緣人格障礙，可能會有捏造事實的可能。

兩人最後皆以謀殺、傷害屍體、性侵、暴力等罪起訴，開庭時里歐奈母親在觀看女兒被虐影片時，途中就傷心離場。

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