中油加油站系統修好了！中油PAY恢復正常交易

▲台灣中油公司因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經緊急修復、重新建立系統，旗下加油站今（6）日恢復正常交易。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司4日因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經派出二組團隊於總部、加油站緊急修復，重新建立系統並經多次風險測試，目前全台加油站系統已修復完成，「中油PAY」APP支付系統也恢復正常交易。

台灣中油全台加油站的交易系統，昨天中午起因中了勒索病毒，造成全台系統當機，資安人員發覺有異後立即中斷網路並進行地毯式清查，針對重要伺服器及電腦，4日晚間已重新建立系統，但仍需持續反覆檢視紀錄以確認攻擊來源，截至昨晚8時完成風險測試後上線。

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▲台灣中油公司因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經緊急修復、重新建立系統，旗下加油站今（6）日恢復正常交易。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，駭客攻擊中油的勒索軟體具高度目標性，為全新設計的病毒，因此系統防毒偵測的病毒資料庫沒有資料，比對不出導致病毒感染，而且僅針對中油員工帳號攻擊，調查局已立案調查中。

台灣中油指出，全台加油站所使用的刷卡機均通過國際金融認證，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞。在中油資安事件後，經濟部也同步啟動台電、台糖、台水等國營事業的資安檢查，系統均正常運作。

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