新冠病毒「變異速度飆快」　新種病毒株曝光…能打敗抗體再二度感染！

▲新冠病毒變異更具傳染力，專家相當憂心。（圖／翻攝自unsplash）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球造成360萬人感染、死亡病例達到25萬餘人，在眾人等待疫苗之際，傳出因新冠病毒適應力極強，不斷變異成多種病毒體，日前也傳出中研院研究發現，新冠肺炎竟出現「6種不同的病毒株變異」，如今國外專家也表示，新的變異病毒株，很可能讓有抗體的人重新感染，且威力更強大。

根據《洛杉磯時報》、《Sky News》報導，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室日前公布研究，發現新的變種病毒株可能將成為全球感染的主要病毒株，比新冠病毒一開始更具有感染力，而這種新的病毒株二月時在歐洲出現，它可能使人類在第一次感染之後，即便出現抗體，仍會受到感染，傳染力與病毒威力都更強烈，因此過去研究的病毒株序列可能會面臨無效。

此外，研究人員也發現新冠病毒的「合成棘蛋白」（Spike protein）產生14種突變，而且屬於RNA型病毒，變異性更加強烈；倘若新冠病毒最後沒有像是季節性流感般的消退，那麼不斷的變異就會限制了科學家研製疫苗。

生物學家柯柏（Bette Korber）表示，「這是一個相當難過的消息，但是我們不能因此而灰心，因為醫療人員跟實驗人員都付出巨大的努力，追蹤病毒株的活動跟變異，並且記錄，才有辦法阻止擴散。」

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