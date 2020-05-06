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新光吳欣盈摃上立委費鴻泰　嗆濫用權力「應公開道歉」！

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▲民眾黨「多元長照 尊嚴老化」記者會，吳欣盈發言。（圖／記者林敬旻攝)

▲吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝)

記者陳心怡/台北報導

新光金獨董李勝彥日前在董事會表示，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，引發爭議，而國民黨立委費鴻泰也在立院財委會砲轟，以「家天下」抨擊新光金大股東干預專業經理人，指新光金董事長吳東進長女吳欣盈在背後操縱紛爭，對此，吳欣盈今日在臉書發出6大回應澄清，也要求費鴻泰公開道歉。以下為吳欣盈臉書全文。

針對5月4日立法院費委員在立法院財政委員會的諮詢，本人以下幾點的回應：

請繼續往下閱讀...

1. 費委員兩次引用媒體未經查證的報導，在國會殿堂假借質詢名義消費本人，特別在2018年4月立院質詢下，請金管會主委查詢媒體報導新光金控「家天下」事件，並影射涉本人介入公司治理。若主管機關查證屬實，本人願向社會大眾致歉。反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。
2. 身為立法院財政委員會的資深委員，對金融業公司治理之相關法令規章，以及金管會之監督權責應有深入的了解，為提升委員問政高度，應回歸專業問政。
3. 新光金控有完善之公司治理制度，確保董事會與管理階層皆依照法令規定、公司章程與股東會之決議行使相關職權。
4. 公司獨立董事依法行使監督權責，在董事會中對公司管理進行建議提案，相關發言依規均列入議事錄中，亦依議事規則全程錄音或錄影，以供主管機關查核。
5. 本次獨立董事秉持職權監督公司，公司發表重大訊息，此皆依規章制度辦理，顯見新光金控有完善之公司治理制度。
6. 本人目前非為新光金控董事會成員，費委員無的放矢指控並消費本人，藉此博新聞版面，而非專業問政，本人深感遺憾。

本人與費委員並不相識也無往來，他在立法院以質詢方式，明示或暗示指摘本人，要求金管會啟動調查，名義上是為了伸張股東們的正義，但卻留了如此爛尾，這樣是否遭人質疑立委過度濫用權力？值得大家好好來一起檢視。

#費鴻泰

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