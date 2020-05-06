死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

▲巴西總統波索納洛相當有爭議。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情讓許多國家相當頭痛，不僅經濟、民生消費受到停擺，確診、死亡病例人數也無法在短時間內被控制，在疫情巔峰之際壓力相當大。巴西截至6日已達到115455人確診、死亡7938人，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面對媒體提到「死亡人數已經超越中國」時，竟回答：「那又怎樣！」讓在場所有人都傻眼。

根據《CNN》報導，波索納洛日前不顧疫情狀況下，多次一起參加數百人的群眾聚會，但卻另外開除了備受愛戴的衛生部長，原因是因為對方抨擊他挑戰防疫政策。此次波索納洛在公開場合接受訪問時，聽到巴西的死亡病例已經超越中國時，卻表示，「So what？」（那又怎樣）態度相當不以為然，甚至還接著說「我確實很遺憾，但你想要我怎麼做？」而這段影片也讓CNN主播感到相當不可思議。

此外《衛報》也報導，波索納洛也提到他的名字為「雅伊爾·彌賽亞·波索納洛」（Jair Messias Bolsonaro），但卻沒有辦法像救世主彌賽亞一樣創造奇蹟。過去波索納洛的行徑已多次造成部分民眾不滿，尤其在國際提倡「保持社交距離」的政策下，巴西確診仍不斷提升，總統卻做為不多，最後僅能眼睜睜的看著死亡病例上升，直到超越中國。

不少網友看到波索納洛的言論，直呼「有這樣的總統，人民真的很可憐」、「那又怎樣這句話用在這真的非常不妥當」、「政府的作為只有一句So what真的令人心寒」。