　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普狂拉十多名外國盟友「對中國算帳」　CNN：白宮討論報復措施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普面對疫情的巨大壓力。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國總統川普近來把矛頭指向中國。兩名知情人士還透露，川普與其他高級官員最近與數十名外國盟友聯繫，討論中國「故意隱瞞疫情的嚴重性」；此外，白宮也在商討對北京的報復舉措。

CNN報導，距離2020美國總統大選還有6個月，此時全球經濟卻受疫情影響而低靡，白宮內部因此出現指責中國的聲浪，如今也可能影響美國其他盟友。兩名知情人士聲稱，川普、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人於最近幾周找上十多名盟友，提出中國隱匿疫情嚴重性的看法。

其中一人透露，過去3周，川普增加與國外領袖的談話次數，多次點名中國。面對加劇與中國的緊張關係，雖然部分美國盟友仍對此保持警惕態度，但也有歐洲國家領袖對中國應對疫情的方式感到擔憂。

根據知情人士說法，白宮內部正討論幾種對北京的報復措施，包括對中國產品祭出額外關稅、剝奪中國主權豁免權、進一步打擊中國電信業者。不過官員強調，估計不會立刻採取行動。

據悉，川普的高級顧問兼女婿庫許納（Jared Kushner）敦促總統採取強硬立場，他相信要讓川普得利，其中一個方法就是抨擊中國未能及早抑制疫情蔓延。一名知悉白宮的人士說，「你越是把此事算在中國頭上，你就越不能說我們行動緩慢。」

▲▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

▲川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）此前一直主張與北京建立更緊密的經濟關係，他不如一般的鷹派強硬。然而知情人士觀察到，就連梅努欽也開始對中國採取較硬派的觀點，不過，他仍不願意賭上第一階段的美中貿易協議。

消息人士指出，雖然美中關係緊張，但美方還是不想讓貿易協議捲入疫情紛爭中，政府官員私下也避免批評中國不採購美國農產品的行為，其實就連川普也很少直接點名中國國家主席習近平，就怕破壞私人關係。

一名參議院的共和黨消息人士說，多名鷹派官員曾呼籲川普對中國採取實際行動，有時他會猶豫。還有知悉白宮的知情人士提到，川普非常害怕習近平。

此前，川普3日表示中國犯下錯誤，「他們試圖掩蓋，試圖撲滅，這就像一場火災。」他還提到，政府正準備發布一份有關疫情的報告。

►美國失業人口狂飆！　川普：就算「更多人感染」也要重啟經濟

►我該答應女友嗎？

 
ET快訊
訂餐碰「超吐血都市傳說」！外送員接單笑預告...他怒：新北這
戴口罩3個月！24歲妹「臉爛掉流膿」…醫生一看嘆：最近很多人
成年特教生穿制服！「徘徊小學門口」被誤認是變態　母哭了曝背後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」

好謎！美國大媽「口罩剪開一條縫縫」　只求比較好呼吸…網一瞄羞爆全歪樓

金正恩今年「公開行程少6成」創新低！　南韓情報院：他很健康沒動手術

金正恩女兒正面曝光？女童猛朝電視「激動喊爸」...真相曝光網全驚呆

死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

川普狂拉十多名外國盟友「對中國算帳」　CNN：白宮討論報復措施

噁女「狂舔手指+咳嗽」去碰商店食物　1周內連續在2家店犯案！

假死釣叛徒！澳媒：金正恩故意消失「測試親信」　即將展開肅清

和媽吵架！5歲男童偷開休旅車上路　身帶90元：我要去買藍寶堅尼

警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」

好謎！美國大媽「口罩剪開一條縫縫」　只求比較好呼吸…網一瞄羞爆全歪樓

金正恩今年「公開行程少6成」創新低！　南韓情報院：他很健康沒動手術

金正恩女兒正面曝光？女童猛朝電視「激動喊爸」...真相曝光網全驚呆

死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

川普狂拉十多名外國盟友「對中國算帳」　CNN：白宮討論報復措施

噁女「狂舔手指+咳嗽」去碰商店食物　1周內連續在2家店犯案！

假死釣叛徒！澳媒：金正恩故意消失「測試親信」　即將展開肅清

和媽吵架！5歲男童偷開休旅車上路　身帶90元：我要去買藍寶堅尼

警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼

台積電尾盤翻紅　台股收盤漲0.37點收10774點

觀光產業停滯！交通部「三階段」推國旅　砸20億補助出遊

黃國昌接大同獨立董事　臉書曝心聲：為全體股東把關、增加公司價值

劉仕傑／借古諷今！「中國通」博明暗指中國不重人權？

中職／到底有沒有自打球？　郭阜林判出局、林立也發生過

高中遭2人性侵！最「貧窮偶像」自殺...留3句詭異遺言　9年後解開了

長五系列使命不同！長五B專攻載人空間站　「胖五」主打衛星、探測器

減肥版「AF1」即將迎來發售！套上絕美冰藍配色　3D光柵＋清涼鞋底太生火　

蔡英文執政軍紀案比馬英九要多誰負責？　嚴德發一肩扛：我負成敗之責

台積電解除居家辦公！5月起全面暫停「分組分區上班」　力拚5奈米製程量產

國際熱門新聞

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

金正恩「8年前照片曝」　網看傻：這誰

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

金正恩走上台　緋聞女友幫拉椅子

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

16歲妹激情滾床遭繼父撞見　竟聯手男友滅口

荷團隊發現47D11抗體　阻病毒感染細胞

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

更多熱門

相關新聞

民眾排隊領1萬紓困金　公所電話被打爆　

民眾排隊領1萬紓困金　公所電話被打爆　

行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，6日開始申請，造成全台各地區公所電話被打爆，不過，排隊容易領錢難，竹東區公所就傳出2、300人排隊，符合資格只有個位數，也有民眾聽到可領紓困就興沖沖的拿身分證到區公所，卻被告知資格不符，氣得大罵公所人員。

列斯特：延季影響投手大於打者

列斯特：延季影響投手大於打者

「基隆首例新冠肺炎住某社區」　PO假訊息代價1.5萬

「基隆首例新冠肺炎住某社區」　PO假訊息代價1.5萬

百萬店租難去化？霸氣高雄人：很好租！　全市剩2間

百萬店租難去化？霸氣高雄人：很好租！　全市剩2間

蘇貞昌打壞好牌？紓困政策「一週改三次」

蘇貞昌打壞好牌？紓困政策「一週改三次」

關鍵字：

川普新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面