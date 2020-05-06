川普狂拉十多名外國盟友「對中國算帳」　CNN：白宮討論報復措施

▲美國總統川普面對疫情的巨大壓力。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國總統川普近來把矛頭指向中國。兩名知情人士還透露，川普與其他高級官員最近與數十名外國盟友聯繫，討論中國「故意隱瞞疫情的嚴重性」；此外，白宮也在商討對北京的報復舉措。

CNN報導，距離2020美國總統大選還有6個月，此時全球經濟卻受疫情影響而低靡，白宮內部因此出現指責中國的聲浪，如今也可能影響美國其他盟友。兩名知情人士聲稱，川普、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人於最近幾周找上十多名盟友，提出中國隱匿疫情嚴重性的看法。

其中一人透露，過去3周，川普增加與國外領袖的談話次數，多次點名中國。面對加劇與中國的緊張關係，雖然部分美國盟友仍對此保持警惕態度，但也有歐洲國家領袖對中國應對疫情的方式感到擔憂。

根據知情人士說法，白宮內部正討論幾種對北京的報復措施，包括對中國產品祭出額外關稅、剝奪中國主權豁免權、進一步打擊中國電信業者。不過官員強調，估計不會立刻採取行動。

據悉，川普的高級顧問兼女婿庫許納（Jared Kushner）敦促總統採取強硬立場，他相信要讓川普得利，其中一個方法就是抨擊中國未能及早抑制疫情蔓延。一名知悉白宮的人士說，「你越是把此事算在中國頭上，你就越不能說我們行動緩慢。」

▲川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）此前一直主張與北京建立更緊密的經濟關係，他不如一般的鷹派強硬。然而知情人士觀察到，就連梅努欽也開始對中國採取較硬派的觀點，不過，他仍不願意賭上第一階段的美中貿易協議。

消息人士指出，雖然美中關係緊張，但美方還是不想讓貿易協議捲入疫情紛爭中，政府官員私下也避免批評中國不採購美國農產品的行為，其實就連川普也很少直接點名中國國家主席習近平，就怕破壞私人關係。

一名參議院的共和黨消息人士說，多名鷹派官員曾呼籲川普對中國採取實際行動，有時他會猶豫。還有知悉白宮的知情人士提到，川普非常害怕習近平。

此前，川普3日表示中國犯下錯誤，「他們試圖掩蓋，試圖撲滅，這就像一場火災。」他還提到，政府正準備發布一份有關疫情的報告。

►美國失業人口狂飆！ 川普：就算「更多人感染」也要重啟經濟

►我該答應女友嗎？

