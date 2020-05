新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

▲武漢P4實驗室2013年發現一組冠狀病毒,基因序列與2019新型冠狀病毒有高達96.2%的一致性。(圖/NIAID Flickr)

新冠肺炎疫情在全球肆虐,病毒起源備受各界關注。對此美國華裔科學家何大一近日表示,他不認為病毒是從實驗室故意洩露的,這些病毒通常來自蝙蝠,但「為什麼是武漢?他們知道什麼」,其實許多科學家的懷疑並沒有惡意,因為這是一個值得追問的關鍵問題。

愛滋病「雞尾酒療法」發明人何大一1日接受《國家廣播公司亞裔美國》(NBC Asian America)採訪。他指出,在疫情爆發之初,中國大陸本來可以更加透明,尤其是在武漢,如果一月初表示病毒會「人傳人」,且認為病毒源頭是華南海鮮市場,這也是一個錯誤。

「中國犯下的另一個錯誤,是他們讓美國主導了病毒來自何方的敘述」,何大一表示,「我們都知道病毒來自武漢,但是它實際上是從哪裡來的呢?我一分鐘都不相信是從實驗室故意洩漏的,不過他們肯定知道一些實情。」

何大一指出,新冠病毒通常來自蝙蝠,但為什麼是來自武漢這座周圍很少蝙蝠的大城市?而且2個P4級實驗室都剛好在該地,同時病毒所還有不少研究蝙蝠冠狀病毒的團隊。

何大一認為,現在的問題是病毒所的科學家在探索蝙蝠洞時,是否被病毒感染了,許多科學家的懷疑並沒有惡意,但是「為什麼武漢?」 ,這是一個必須要問的問題,因為這個可能性很明顯,已經有畫面顯示科學家在研究時沒有做好防護措施。

另外,對於新冠病毒被稱為「中國病毒」一事,何大一表示,「這不是我們今天使用的命名法。在過去的情況下,病毒是根據發現的位置來命名的,但這不是我們今天要做的,就像也不會將H1N1稱為美國病毒一樣。我們已經有所進步(We're beyond that by now)。」