　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲武漢P4實驗室2013年發現一組冠狀病毒，基因序列與2019新型冠狀病毒有高達96.2%的一致性。（圖／NIAID Flickr）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，病毒起源備受各界關注。對此美國華裔科學家何大一近日表示，他不認為病毒是從實驗室故意洩露的，這些病毒通常來自蝙蝠，但「為什麼是武漢？他們知道什麼」，其實許多科學家的懷疑並沒有惡意，因為這是一個值得追問的關鍵問題。

愛滋病「雞尾酒療法」發明人何大一1日接受《國家廣播公司亞裔美國》（NBC Asian America）採訪。他指出，在疫情爆發之初，中國大陸本來可以更加透明，尤其是在武漢，如果一月初表示病毒會「人傳人」，且認為病毒源頭是華南海鮮市場，這也是一個錯誤。

「中國犯下的另一個錯誤，是他們讓美國主導了病毒來自何方的敘述」，何大一表示，「我們都知道病毒來自武漢，但是它實際上是從哪裡來的呢？我一分鐘都不相信是從實驗室故意洩漏的，不過他們肯定知道一些實情。」

何大一指出，新冠病毒通常來自蝙蝠，但為什麼是來自武漢這座周圍很少蝙蝠的大城市？而且2個P4級實驗室都剛好在該地，同時病毒所還有不少研究蝙蝠冠狀病毒的團隊。

何大一認為，現在的問題是病毒所的科學家在探索蝙蝠洞時，是否被病毒感染了，許多科學家的懷疑並沒有惡意，但是「為什麼武漢？」 ，這是一個必須要問的問題，因為這個可能性很明顯，已經有畫面顯示科學家在研究時沒有做好防護措施。

另外，對於新冠病毒被稱為「中國病毒」一事，何大一表示，「這不是我們今天使用的命名法。在過去的情況下，病毒是根據發現的位置來命名的，但這不是我們今天要做的，就像也不會將H1N1稱為美國病毒一樣。我們已經有所進步（We're beyond that by now）。」

ET快訊
你可以申請哪項紓困方案？6張圖一次搞懂條件+金額
想在婚禮穿黑紗！爸媽公婆全變臉「不能只考慮自己」女星委屈回擊
區長群轟中央紓困匆促上路　侯友宜霸氣：第一線從寬認定「責任市
澎恰恰「地下錢莊借高利貸」反遭詐180萬內幕曝！被爆：已借到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

全球推文挺台灣！　美國務院再喊話：台灣是「良善力量」應參與WHA

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

畢書盡直播唱經典曲《幸福無關》　曝某首歌「我的老婆也很喜歡」

美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

全球推文挺台灣！　美國務院再喊話：台灣是「良善力量」應參與WHA

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

國際射箭總會員工因疫情失業　受益瑞士失業補助紓困

母親節送現金、皮夾好嗎？10大「媽媽不說但媽媽好想要」禮物清單先看

紓困申請一團亂　柯文哲喊話中央：拜託，留點前置作業給我們

第15屆總統紀念套幣首次採行線上申購！　預購+現場銷售雙軌並行

黃竣民／中尉之死V.S.國軍的後勤悲歌

法網宣布二度延期　再推遲一週9月27日展開

羅志祥被斷言「2年後扶正愷樂」！　關係若浮上檯面…通靈大師驚爆豬蝶戀下場

陸軍269旅連3起自傷案　嚴德發：幹部領導列調查重點

美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

收假返營竟開入水溝　阿兵哥自行爬出...車子全面燃燒剩骨架！

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

金正恩「8年前照片曝」　網看傻：這誰

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

金正恩走上台　緋聞女友幫拉椅子

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

16歲妹激情滾床遭繼父撞見　竟聯手男友滅口

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

荷團隊發現47D11抗體　阻病毒感染細胞

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

更多熱門

相關新聞

川普再籲中疫情透明　全程露臉參訪口罩廠

川普再籲中疫情透明　全程露臉參訪口罩廠

美國總統川普在白宮「禁足」數周後，5日終於出訪亞利桑那州（Arizona），參觀投入N95口罩生產的漢威聯合公司（Honeywell）。他出發前在白宮南草坪接受媒體訪問，再次呼籲中國對疫情處理應公開透明，好讓美國了解事件如何開始的；在漢威上台致詞時，他又一次要求中國應公開透明。

迪士尼上海園區11日重啟　入園條件曝光

迪士尼上海園區11日重啟　入園條件曝光

磐石艦增1無症狀患者！張上淳曝原因

磐石艦增1無症狀患者！張上淳曝原因

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

全球近365萬確診！美破7萬死

全球近365萬確診！美破7萬死

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19武漢實驗室何大一蝙蝠

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面