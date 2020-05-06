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美股道瓊漲133點　台指期開盤下跌61點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 133.33 點。回頭看台指期今（6）日開盤下跌 61 點，來到 10,658 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美國失業率或飆升至 1940 年代以來的最高水平，促使週二（5日）美股自單日高點回落，道瓊、標普指數僅小幅收漲。回頭看台指期今（6）日開盤下跌 61 點，來到 10,658 點。

美股道瓊指數上漲 133.33 點，或 0.56%，收 23,883.09 點。標普 500 指數上漲 25.70 點，或 0.90%，收 2,868.44 點。那斯達克指數上漲 98.41 點，或 1.13%，收 8,809.12 點。費城半導體指數上漲 28.20 點，或 1.70%，收 1,689.50 點。

請繼續往下閱讀...

克拉里達週二稱，由於疫情導致經濟停擺，美國正經歷著一生中最嚴重的經濟活動低迷和失業率激增，第二季將出現非常劇烈的萎縮，但美國經濟有可能會在下半年開始復甦。

LGT Bank Asia 首席投資策略師 Stefan Hofer 提到，5 月、6 月將是重啟全球經濟的轉折點，而這正是市場所期待的，所有人都關注這些經濟體成功重啟的速度，而且非常重要的是，不要出現第二波疫情。

截至今早8：47，台指期下跌 40 點，來到 10,679 點。
 

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