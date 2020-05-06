　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲顯微鏡下的新冠病毒彩色照片。（圖／NIAID Flickr）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國紛紛投入研發疫苗，荷蘭研究團隊也有了突破性的發展。該研究團隊發現，有一株編號為「47D11」的抗體，可以成功阻止新冠病毒（SARS-CoV-2）感染細胞，這項結果可能加速治療或預防方法的研發。

科學家針對SARS病毒進行研究，利用培養出來的人體細胞，測試蒐集而來的抗體，發現其中有一株編號為「47D11」的抗體可與SARS病毒、新冠病毒特定部分結合，避免人體細胞受到感染；儘管目前還未執行動物或人體試驗，但仍可視為疫苗研發的突破性發展。

聯合首席作者博世（Dr Berend-Jan Bosch）表示，47D11抗體能阻擋SARS病毒和新冠病毒感染細胞，「47D11可能改變受感染宿主的感染過程，支持病毒清除、保護已接觸病毒但未受感染的個體。」

英國華瑞克醫學院（Warwick Medical School）榮譽臨床講師吉爾（James Gill）形容這項研究非常具有突破性，但要真正到臨床上使用，還有很長的一段路，「在實驗室培養皿的一群細胞中發現一株可以中和病毒的抗體，並不代表我們可預期在病人身上也會出現相同反應。」

這項研究由荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）、伊拉斯姆斯醫學中心（Erasmus Medical Centre）與港口生物醫學（Harbour BioMed）的團隊共同執行，研究成果日前發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊上。

►德國與輝瑞合作疫苗實施「人體試驗」　號稱年底量產2000萬劑
►瑞德西韋治療新冠肺炎　日本啟動「特別程序」…7天內將批准

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
1萬元紓困補助起跑！區公所爆300公尺人龍　民怒複雜不領了
「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人　原因曝光
科技少東偷情「台版翹臀珍」！大街濕摸全直擊　手撫丹田蜜熊抱
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情

川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

畢書盡直播唱經典曲《幸福無關》　曝某首歌「我的老婆也很喜歡」

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情

川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

台股開盤小跌3點　於平盤狹幅震盪

瘋電影／魔髮精靈唱遊世界　精靈外交鬥音樂

郭碧婷「私下婆媳關係」被曝光！　向太親回2字…一拿出手機全場秒懂

喝咖啡傷胃…加牛奶一樣慘！醫曝「挑對時間喝」降低胃傷害

全員出動急尋失聯少女　白河警科技立功平安尋獲

柯文哲關切京華城火警挨批「隔岸觀火」　陳智菡：只是想讓大家安心

浪浪遭棄變男童路中「絕望哭喊」　對比圖衝擊人心：換作我們的孩子呢

打造孩子藝文成長空間！聯悦馥頂級建材首購價　3月開賣熱銷破五成

快訊／1萬元紓困補助起跑！區公所爆300公尺人龍　民怒複雜不領了

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

金正恩「8年前照片曝」　網看傻：這誰

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

金正恩走上台　緋聞女友幫拉椅子

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

16歲妹激情滾床遭繼父撞見　竟聯手男友滅口

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

英國新冠死亡破3.2萬　超越義大利

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

靖國神社遭塗鴉：殺光武漢人

更多熱門

相關新聞

迪士尼上海園區11日重啟　入園條件曝光

迪士尼上海園區11日重啟　入園條件曝光

新冠肺炎疫情造成全球經濟衰退，也讓全球主題樂園都被迫關閉的迪士尼，蒙受14億美元（約新台幣417.8億元）的損失。如今中國官方統計本土病例清零，迪士尼宣布上海迪士尼樂園，將於11日以採取限制人數的方式，重新開放園區。

紐約輕熟女勸室友別再喝　下秒被刀捅肚破腸流

紐約輕熟女勸室友別再喝　下秒被刀捅肚破腸流

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

1萬怎麼領？　陳時中坦言有點難

1萬怎麼領？　陳時中坦言有點難

1萬元紓困補助今開跑　一圖看4項條件

1萬元紓困補助今開跑　一圖看4項條件

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情抗體47D11

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面