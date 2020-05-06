荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

▲顯微鏡下的新冠病毒彩色照片。（圖／NIAID Flickr）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國紛紛投入研發疫苗，荷蘭研究團隊也有了突破性的發展。該研究團隊發現，有一株編號為「47D11」的抗體，可以成功阻止新冠病毒（SARS-CoV-2）感染細胞，這項結果可能加速治療或預防方法的研發。

科學家針對SARS病毒進行研究，利用培養出來的人體細胞，測試蒐集而來的抗體，發現其中有一株編號為「47D11」的抗體可與SARS病毒、新冠病毒特定部分結合，避免人體細胞受到感染；儘管目前還未執行動物或人體試驗，但仍可視為疫苗研發的突破性發展。

聯合首席作者博世（Dr Berend-Jan Bosch）表示，47D11抗體能阻擋SARS病毒和新冠病毒感染細胞，「47D11可能改變受感染宿主的感染過程，支持病毒清除、保護已接觸病毒但未受感染的個體。」

英國華瑞克醫學院（Warwick Medical School）榮譽臨床講師吉爾（James Gill）形容這項研究非常具有突破性，但要真正到臨床上使用，還有很長的一段路，「在實驗室培養皿的一群細胞中發現一株可以中和病毒的抗體，並不代表我們可預期在病人身上也會出現相同反應。」

這項研究由荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）、伊拉斯姆斯醫學中心（Erasmus Medical Centre）與港口生物醫學（Harbour BioMed）的團隊共同執行，研究成果日前發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊上。

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