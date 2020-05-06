川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

▲川普參訪投入N95口罩生產的漢威聯合公司（Honeywell），卻和人員在原物料前交談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普在白宮「禁足」數周後，5日終於出訪亞利桑那州（Arizona），參觀投入N95口罩生產的漢威聯合公司（Honeywell）。他出發前在白宮南草坪接受媒體訪問，再次呼籲中國對疫情處理應公開透明，好讓美國了解事件如何開始的；在漢威上台致詞時，他又一次提出同樣呼籲。

綜合外電報導，川普近日不斷透過媒體和公開場合放話，要求中國對疫情公開透明，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人的口徑也與總統一致。儘管全球第一個爆發大規模疫情的地點是中國武漢，但起源至今未明，川普仍不斷放話「看過情報資料」，一口咬定是武漢病毒研究所外洩的病毒。

▲麥利（Mark Milley）明白表示不知道疫情起源。（圖／達志影像／美聯社）

民主國家的美國，川普無法控制下屬發言，他的「中國病毒起源說」便被參謀長聯席會議主席、陸軍上將麥利（Mark Milley）打臉。麥利表示，「病毒是不是從武漢的病毒研究所出來的，是不是從武漢的濕貨市場來的，或是在哪裡發生的？雖然很多機構的人，包括公民和美國政府都提到這件事，但答案是我們不知道。」

另外，川普此行前往漢威探視口罩生產，出發前曾說「那是個口罩工廠對吧？如果是的話，我就會戴口罩」，卻全程說話不算話，還公然表示「我沒辦法想像我要一直戴著它」。

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）參訪明尼蘇達醫療機構，全程不戴口罩。（圖／路透）

此舉讓他遭來CNN等各界批評，行為和之前副總統潘斯（Mike Pence）參訪明尼蘇達羅徹斯特的醫療機構時如出一轍。潘斯在醫院裡近距離和醫護人員交談致謝，雖然「碰手肘不握手」，但所有人包含幕僚在內都只露出半張臉，他的表情卻一覽無遺。

「既然我沒有染上冠狀病毒，我認為現在是來這裡的好機會，可以和這些研究人員，這些厲害的醫護人員說話，看著他們的眼睛對他們說謝謝」，潘斯表示。