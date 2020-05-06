印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

▲少年在聊天室內傳遞女同學照片。（圖／翻攝自IG／ashnaasharma）
記者張方瑀／綜合報導
南韓「N號房」聊天室性剝削案曝光後引起眾怒，沒想到印度竟也有青少年成立類似聊天群組，在封城期間大肆分享女同學照片，並對其品頭論足，甚至還嘻笑表示想要「性侵」她們。聊天室內容截圖曝光後，引發各界譁然，當地婦女協會已向警方報案，目前有一名成員遭到拘留調查。
印度德里一群青少年在社群網站Instagram上建了名為「博依斯更衣室」（Bois Locker Room）的聊天室，這群少年在聊天室中傳遞各種女同學的照片，並對其品頭論足，大開各種低級的玩笑，甚至嘻笑相約想要「性侵」她們。
▲Bois Locker Room聊天室。（圖／翻攝自IG／ashnaasharma）
而聊天室內容在其他社群網站曝光後，也引發了輿論的抨擊，德里婦女委員會（DCW）也報案要求警方進行調查。警方表示，還有另外一所學校也對這起案件提起刑事訴訟，目前已經有一名成員遭到拘留調查，不排除會再拘留更多成員。
不過，時常與警方合作的網路專家辛格（Shubham Singh）表示，許多在網路上流傳的聊天室截圖，看起來像是有經過編輯，可能必須花更多時間調查。
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DCW has issued notice to Instagram and Delhi Police in the matter of a group named "boys locker room" being used by some miscreants to share objectionable pictures of minor girls and planning illegal acts such as gangrape of minor girls.All the people involved in this act should be immediately arrested and a strong message needs to be given out. #BoysLockerRoom
目前Instagram尚未給予正式回應，而國際網路安全法律委員會主席達戈爾（Pawan Duggal）認為，該公司應該要為此負起部分責任。達戈爾表示，在印度封城期間，他們注意到造訪色情網站和「暗網」的未成年人大幅增加，政府必須拿出有力手段來調查此事，阻止此類事件再度發生。
自從2012年「新德里公車姦殺案」之後，印度的性暴力問題逐漸浮上檯面，該次事件也引起大規模的抗議，也促使該國修改性侵害相關法案。不過這也沒有讓針對女性的犯罪事件減少，甚至，印度每4名性侵被害人，就有1名是未成年孩童，且大部分的加害人都與被害人相識。