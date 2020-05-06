美股3大指全收高！油價連5天上漲　健保類股變熱門

▲市場預計油價需求回升。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普力推重啟商業活動，市場預計生產及消費帶動經濟復甦，使油價連續5天上漲，而新冠肺炎疫情讓醫療健保類股也進入視野熱區，甚至帶頭領漲。雖然道瓊及標普500尾盤一度反跌，但歐美股票5日全盤漲收。

道瓊工業指數終場上漲133.33點，或0.56％，收在23883.09點；那斯達克指數上漲98.41點，或1.13％，收在8809.12點；標普500指數上漲25.7點，或0.9％，以2868.44點作收。

英國FT100終場上漲95.64點，或1.66％，以5849.42點作收；NQ德國指數上漲15.02點，或1.66%，收在921.72點；德國CAC40指數上漲104.9點，或2.4％，收在4483.13點。

美國藥廠吉利德 （Gileads Sciences）和輝瑞（PFE-US），針對新冠病毒的疫苗開發有所斬獲，正面消息釋出後撫平市場的不安心理。

隨著法國、義大利、西班牙和法國等歐洲疫情重災國家，謹慎逐步解封限制，有限恢復商業活動，以及美國部分疫情較緩和的州，也計畫近期鬆綁限制，甚至紐約州也釋放出此一消息。

市場預期商業活動恢復，將一定程度帶動石油需求，因此油價已經呈現連5日上揚的趨勢。