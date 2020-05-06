全球近365萬確診！美破7萬死　義大利增1075人染疫「60天新低」

▲紐約殯儀館外發現普通貨車被用存放遺體。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間6日上午4點30分，全球累計確診364萬6206例、共25萬5486死。美國病例數即將突破120萬例，超過位居2到5位的西、義、英、法總和。

約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計119萬9238例確診、7萬646死、總篩檢人數728萬5178人，其中紐約州死亡人數2萬5073人，仍占全每近3分之1。

義大利過去24小時新增236例死亡，較前一日的195人略多；增新增1075例確診，較前一日的1221例略少，而這是近60天來的最低數字。義大利累計21萬3013例確診、2萬9315人死亡。

法國過去24小時新增330死，為6天以來最高數字，累計2萬5204死、16萬9583人確診。法國衛生部在聲明中指出，加護病房患者減少了266人，總數降低至3430人，達到連續27天人數遞減；住院治療人數也減少773人，來到2萬4775人，連續3周減少。

西班牙累計21萬8011例確診、2萬5428死、德國累計16萬6696人確診、6993人死亡，東部的巴伐利亞邦準備開放飯店餐廳恢復營業；俄羅斯累計15萬5370例確診、1451死；土耳其累計12萬9491例確診、3520死；巴西累計11萬156例確診、7485死。