金正恩「8年前照片曝光」　網一看28歲的他...嚇傻：這是誰啊？

▲金正恩的身高約170公分，現在體重大約有130公斤。（圖／翻攝自北韓官媒）

記者曾羿翔／綜合報導



北韓領導人金正恩1日公開出席活動打破死亡謠言，2012年出席公開活動的照也被挖出，當年僅28歲的金正恩身型與現在130公斤的模樣差距頗大，許多網友看了後都表示，「這是同一個人嗎？」、「這金正恩有點帥」、「這誰？」據了解，金正恩在2013年到2018年期間，體重飆升了約40公斤。

▲金正恩2012年出席北韓少年團（Korean Children's Union）66周年活動的照片，胖瘦差異引起討論。（圖／達志影像／美聯社）



綜合媒體報導，金正恩的舊照在批踢踢的八卦版引起討論，其中一張是金正恩2012年出席北韓少年團「66周年活動演講」的照片。從照片中可看出，金正恩的身型跟現在相比消瘦許多，髮型也跟現在的「電話髮型」有所落差。

韓國《中央日報》就指出，金正恩的身高約170公分，現在體重大約有130公斤，在2013年至2018年，5年的時間體重就飆升了約40公斤。

體重破百的金正恩後來出席公開場合時，走路沒幾分鐘就會開始氣喘吁吁且臉色蒼白。金正恩曾和美國總統川普公開見面3次，出席2019年2月27日河內峰會時，身材又比2018年參加新加坡峰會來得更胖，身體健康問題一直都被外界關注。