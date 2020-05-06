巴西耶穌救世主「戴口罩」　擁抱大愛心幫世人擺脫苦難

▲巴西的里約熱內盧的基督救世主雕像好像戴上防護口罩。（圖／美聯社）

實習記者符芳萱／綜合報導

巴西專家們（Brazilian specialists ）近日發起一系列的抗疫運動，其中一項就是為里約熱內盧「救世耶穌像」戴上口罩，該地標在3月中旬開始禁止對外開放，但自那時以來，人們一直用宏偉的救世耶穌像在傳達重要資訊，以聲援對衛生工作者和遭疫情衝擊的其他國家。

里約的地標「救世耶穌像」於2007年入選世界新七大奇蹟，是一座擁有藝術風格的大型耶穌雕像，也是全球最有特徵的紀念雕塑之一。

巴西專家為「救世耶穌像」戴上口罩，利用光線投射出一顆紅色的心，上面還覆蓋著口罩，並寫著「MascaraSalva」（口罩保護），以提高人們對疫情的重視和「戴口罩保護自己」的重要性。

里約熱內盧州是巴西第三大人口稠密的州，確診冠狀病毒病例11139例，死亡人數為1019人，州內首都的確診和死亡病例約60%，導致公共衛生體系已接近崩潰狀態。

根據美國評論型媒體Vox報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）似乎已對病毒的致命性表示屈服，呼籲公民重新上班，直接違背州長的命令和他的公共衛生專家的建議，而截至目前累計確診病例高達10萬1147例，死亡人數7,000多，成為全球第9個確診人數破10萬的國家。