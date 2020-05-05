研究新冠病毒「即將重大突破」…教授在美國家中遭謀殺　頭頸多處槍擊！

▲美國匹茲堡大學醫學院教授劉彬，在住處遭槍殺，生前研究新冠病毒即將有重大突破。（圖／翻攝自匹茲堡大學網站）



記者王致凱／綜合報導

美國匹茲堡大學醫學院37歲學者劉彬（Bing Liu，譯音），上周末在匹茲堡自家遭人謀殺，兇手隨後也畏罪自戕，但行兇動機暫時未知。劉彬任職的部門發表悼念文稱，劉彬生前致力於新冠病毒研究，且即將有重大突破，未料卻突然遇害喪命。

根據當地KDKA電視台報導，美國賓州匹茲堡市郊羅斯鎮（Ross Township）2日發生槍擊命案，37歲死者劉彬在自家被人發現時已經明顯死亡，其頭部、頸部和身體軀幹皆有槍傷。調查人員認為現場應是一起兇殺案。

警方事後在附近發現另一名男子死於車內，死因疑似為射擊頭部自殺。警方表示，調查顯示兩名死者互相認識，相信兇手先殺害劉彬後，再返回自己的車內輕生，但具體情況和犯案動機仍在調查中。

▲全球各國投入新冠病毒疫苗開發。（示意圖／路透）



報導提到，劉彬生前在匹茲堡大學醫學院擔任助理教授。他所任職的部門在網站上寫到道，劉彬在研究SARS-CoV-2的感染機制和併發症方面，即將有重大突破，「我們努力完成他未竟之研究，以向他的科學成就致敬，全體科學界都將為他的離開而哀悼。」

根據劉彬在校內網站的自我介紹，他早年於新加坡國立大學獲得電腦科學學士與博士學位，之後曾於卡內基梅隆大學從事博士後研究，現為匹茲堡大學醫學院計算與系統生物學系研究助理教授。

雖然不清楚劉彬的具體研究項目為何，但匹茲堡大學醫學院先前曾在《刺胳針》期刊發表論文稱，該院研發出一支新冠肺炎候選疫苗，初步動物試驗證實能產生足夠抗體，盼能在數月後啟動臨床試驗。

