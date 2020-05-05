刷卡王換人當！國泰世華銀刷卡額417億最高　玉山銀蟬聯發卡王

▲根據金管會統計，3月刷卡金額達2,282億元，月增4.49%。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布今（2020）年3月信用卡最新統計，3月刷卡金額達2,282億元，月增4.49%，主要是保費入帳時間遞延所致。此外，銀行發卡量與簽帳金額相較於2月大洗牌，玉山銀行勇奪發卡王，而國泰世華銀行則再度搶回刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年3月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,832萬張，總有效卡數約3,204萬張，其中當月簽帳金額約2,282億元，較去年同期減少108億元，衰退幅度達4.52%，主要是受到疫情重創旅遊觀光所致。

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今年3月簽帳金額較上月增加98億元，銀行局官員表示，主要是保費入帳時間遞延，像是國泰世華銀行較上月增加85.4億元，其中保費遞延入帳金額就達77億元。

觀察各家銀行3月刷卡金額表現，國泰世華銀行以單月簽帳金額417億元奪第一，其次為玉山銀行（352億元），排名第三的是中信銀行（316億元）；今年3月發卡王由玉山銀行奪下冠軍寶座，一共發了8.35萬張，緊追在後的是台北富邦銀行（6.96萬張）及中信銀行（6.48萬張）。

另在電子支付部分，截至今年3月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約790萬人，較上年同期成長59.92%。

統計也指出，今年3月當月代理收付實質交易款項金額約35億元，較上月增加25.95%；3月當月電子支付帳戶間款項移轉金額約19.5億元，則較上月衰退11.32%，主要是業者過年促銷活動只到2月初，3月恢復正常，因此略有衰退。