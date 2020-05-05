　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

安碁資訊首季營收年增36.24%　呼籲企業做好勒索病毒防範

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲宏碁，安碁資訊，施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲安碁資訊董事長施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）今（5）日公告首季營收1.64億元，年增36.24%；營業毛利66,385千元，年增24.74%；營業淨利1944萬元，年增22.11%；稅後淨利15,946千元；每股純益0.98元。針對近期肆虐的勒索病毒，安碁資訊建議企業平日要落實資料備份及企業營運持續計畫。

安碁資訊表示，稅後純益較去年度下滑，主要是去年同期有「營業外收入-關係人交易」所致，扣除業外，安碁資訊第1季本業營收與獲利都較去年有雙位數成長，主要營收來自資安整合監控及防護服務、資安顧問服務及資安平台建置服務等三大主要業務。

請繼續往下閱讀...

安碁資訊指出，因應這一波新冠肺炎疫情來襲，企業為突破困境創造商機，紛紛調整業務推廣的服務模式，企業改採異地辦公，或是透過遠端視訊會議，遠距辦公已是企業IT規劃中重要又即時的一環。

安碁資訊分享，根據Dimensional Research調查，有71%安全專業人員表示，自疫情爆發以來，新冠肺炎相關的安全威脅或攻擊有所增加，其中網路釣魚攻擊(55%)被認為是最大的威脅，其次是宣稱提供疫情資訊或建議的惡意網站(32%)，緊隨在後的則為惡意軟體(28%)及勒索軟體(19%)。

安碁資訊說明，網路釣魚郵件和勒索軟體感染，明顯成為防疫期間資安攻擊的主要型態，提醒企業平日要透過資安教育訓練課程加強員工的資安意識，有些駭客利用新冠肺炎疫情，假冒官方組織的名義寄出釣魚郵件，提供「口罩實名制」、「疫情最新狀況」等相關主題，對於來路不明的陌生郵件，千萬不要輕易點選，以免造成帳密、個資的外洩風險。

至於勒索病毒的防範，安碁資訊建議企業平日除了要落實資料備份以及企業營運持續計畫(BCP)外，對主機以及網頁弱點補強，並確保防毒軟體的病毒碼即時更新，對於不明或不當網站切勿瀏覽，針對網路芳鄰的資料夾共享也避免使用，並加強身分驗證機制，密碼強度、登入位置管制等，確實保留資料存取軌跡，確保遠距辦公相關資訊與文件的機密性。

安碁資訊呼籲企業在防疫期間，資安防禦也不能鬆懈，尤其針對遠距辦必須使用SSLVPN連結至內部網路，在公共空間除了確保自身的防疫準備外，也避免使用免費Wifi網路連結，在遠距辦公作業成為的新工作樣態，如何兼顧員工辦公的機能便利與企業的資訊安全都是企業面臨的全新挑戰。

ET快訊
快訊／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯
王鴻薇上《央視》稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了
金正恩「緋聞女友」曝光！貼心幫他拉椅子　正宮李雪主神秘不露面
激情到一半門開了...按摩妹瞬間冷掉！他褲子都來不及穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

聯華育秀盃偕學生「保護媽媽手」　台科大智能護手勇奪工業類金獎

安碁資訊首季營收年增36.24%　呼籲企業做好勒索病毒防範

鴻海4月營收3809.25億元　創歷年同期新高

刷卡王換人當！國泰世華銀刷卡額417億最高　玉山銀蟬聯發卡王

快訊／大樂透9.2億獎號出爐！創13年最長連槓　今年最高獎金來了

報稅有沒有成功？　財政部小編教你兩招　秒安心

銀行紓困貸款手續費收太高　金管會訂定4大收費原則

貿聯4月營收年減14.61%　入選公司治理評鑑前5％企業

記憶體封測廠遭勒索病毒攻擊！力成科技：湖口廠已恢復正常　生產作業影響有限

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

快訊／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

聯華育秀盃偕學生「保護媽媽手」　台科大智能護手勇奪工業類金獎

安碁資訊首季營收年增36.24%　呼籲企業做好勒索病毒防範

鴻海4月營收3809.25億元　創歷年同期新高

刷卡王換人當！國泰世華銀刷卡額417億最高　玉山銀蟬聯發卡王

快訊／大樂透9.2億獎號出爐！創13年最長連槓　今年最高獎金來了

報稅有沒有成功？　財政部小編教你兩招　秒安心

銀行紓困貸款手續費收太高　金管會訂定4大收費原則

貿聯4月營收年減14.61%　入選公司治理評鑑前5％企業

記憶體封測廠遭勒索病毒攻擊！力成科技：湖口廠已恢復正常　生產作業影響有限

萊恩獅大頭瓶蓋、咖波超萌雨衣　超商可愛爆擊新品盤點

中職／百萬象迷站出來　兄弟首場英文轉播一百萬人觀看

陸港澳生有望返台就讀？　陸委會鬆口：仍須指揮中心專業評估

看房也要「保持社交距離」！英國祭新政　客人參觀房子…房仲得在外等

想在婚禮穿黑紗！　爸媽公婆全變臉「妳不能只考慮自己」…女星委屈回擊掀戰

《康熙》偽娘黃亞力自曝「已離婚」！　怒批前夫「性生活亂」…網友暖心安慰

彩妝新手常犯的「6個錯誤」　眉毛從眉頭開始畫，妝就毀一半

快訊／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

紐西蘭外交部長支持台灣加入WHO　外交部表示感謝

不斷更新／林安可擊出第6轟2分砲　7局兄弟8比4統一

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

財經熱門新聞

即／大樂透9.2億開獎！今年最高獎金來了

防大同公司派出奧步　市場派邀黃國昌當獨董

即／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

台塑集團抓到資安病毒！　系統未遭攻擊...請員工先關機防駭　

勞工貸款10萬元開辦至今7.5萬人申請　勞動部：初估首波貸款明天領到

還沒領的看過來！　勞動部3萬元補貼還有20萬人未申請

勞工紓困貸款「撥款日曝光」　首波逾7.5萬人申請

大樂透頭獎衝9.2億！彩迷靠零確診牌拚大獎

博錸生技傳捷報！　新冠病毒檢測試劑獲歐盟CE認證

大樂透連24摃破紀錄！今晚頭獎飆9.2億

103萬人搶辦勞保局3萬補貼　累計92萬人已拿到錢、撥付率9成

寶成無薪假「事假、減班二選一」　估衝擊5000名員工

快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油

超狂帳戶APP　社交分帳超前部署

更多熱門

相關新聞

記憶體封測廠「力成」遭勒索病毒攻擊

記憶體封測廠「力成」遭勒索病毒攻擊

繼中油公司、台塑集團遭惡意的勒索病毒攻擊，半導體業記憶體封測廠力成（6239）5日證實，湖口廠區部分伺服器4日下午也遭勒索病毒攻擊，導致生產一度停擺，目前已逐漸恢復正常，生產影響有限。

中油加油站零星機台仍無法使用　中油：專人搶修、系統風險測試中

中油加油站零星機台仍無法使用　中油：專人搶修、系統風險測試中

宏碁雲架構免費提供中小企業　勒索病毒風險檢測服務

宏碁雲架構免費提供中小企業　勒索病毒風險檢測服務

群創遭勒索病毒攻擊　聲明：生產營運不受影響

群創遭勒索病毒攻擊　聲明：生產營運不受影響

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

關鍵字：

安碁資訊勒索病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

台灣加入WHO？世衛正面回應了

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面