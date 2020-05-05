安碁資訊首季營收年增36.24%　呼籲企業做好勒索病毒防範

▲安碁資訊董事長施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）今（5）日公告首季營收1.64億元，年增36.24%；營業毛利66,385千元，年增24.74%；營業淨利1944萬元，年增22.11%；稅後淨利15,946千元；每股純益0.98元。針對近期肆虐的勒索病毒，安碁資訊建議企業平日要落實資料備份及企業營運持續計畫。

安碁資訊表示，稅後純益較去年度下滑，主要是去年同期有「營業外收入-關係人交易」所致，扣除業外，安碁資訊第1季本業營收與獲利都較去年有雙位數成長，主要營收來自資安整合監控及防護服務、資安顧問服務及資安平台建置服務等三大主要業務。

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安碁資訊指出，因應這一波新冠肺炎疫情來襲，企業為突破困境創造商機，紛紛調整業務推廣的服務模式，企業改採異地辦公，或是透過遠端視訊會議，遠距辦公已是企業IT規劃中重要又即時的一環。

安碁資訊分享，根據Dimensional Research調查，有71%安全專業人員表示，自疫情爆發以來，新冠肺炎相關的安全威脅或攻擊有所增加，其中網路釣魚攻擊(55%)被認為是最大的威脅，其次是宣稱提供疫情資訊或建議的惡意網站(32%)，緊隨在後的則為惡意軟體(28%)及勒索軟體(19%)。

安碁資訊說明，網路釣魚郵件和勒索軟體感染，明顯成為防疫期間資安攻擊的主要型態，提醒企業平日要透過資安教育訓練課程加強員工的資安意識，有些駭客利用新冠肺炎疫情，假冒官方組織的名義寄出釣魚郵件，提供「口罩實名制」、「疫情最新狀況」等相關主題，對於來路不明的陌生郵件，千萬不要輕易點選，以免造成帳密、個資的外洩風險。

至於勒索病毒的防範，安碁資訊建議企業平日除了要落實資料備份以及企業營運持續計畫(BCP)外，對主機以及網頁弱點補強，並確保防毒軟體的病毒碼即時更新，對於不明或不當網站切勿瀏覽，針對網路芳鄰的資料夾共享也避免使用，並加強身分驗證機制，密碼強度、登入位置管制等，確實保留資料存取軌跡，確保遠距辦公相關資訊與文件的機密性。

安碁資訊呼籲企業在防疫期間，資安防禦也不能鬆懈，尤其針對遠距辦必須使用SSLVPN連結至內部網路，在公共空間除了確保自身的防疫準備外，也避免使用免費Wifi網路連結，在遠距辦公作業成為的新工作樣態，如何兼顧員工辦公的機能便利與企業的資訊安全都是企業面臨的全新挑戰。