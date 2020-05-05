銀行紓困貸款手續費收太高　金管會訂定4大收費原則

▲金管會表示，銀行辦理紓困貸款時，收取手續費必須符合4大原則。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府推動各種紓困措施，卻有立委爆料有民營銀行收取過高的手續費，質疑是「變相加息」，金管會今（5）日表示，銀行辦理紓困貸款時，收取手續費要符合4大原則，包括公平合理原則、充分告知客戶、符合比例原則、考量紓困貸款的特殊性。

立委林楚茵昨天質詢時指出，企業向北富銀申請經濟部營運資金貸款170萬元，卻要收取手續費8萬元，實際核撥162萬元，不過到台銀核貸280萬元、手續費為零，質疑是「變相加息」，引起各界議論紛紛。

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銀行局表示，紓困貸款手續費收取有4大原則，也就是銀行提供金融服務可適度收取服務費用，以反映作業成本，但銀行在訂定各項收取費用標準，應要參考合理化的經營成本，不可用不同名目重複收取。

因應新冠肺炎疫情衝擊，政府積極推動各項紓困貸款，提供利息補貼、信保基金提供8至10成保證，銀行局指出，銀行辦理紓困案件，收取手續費用應本於公平合理原則，也要充分告知客戶，收取費用也要符合比例原則，更要考量紓困貸款的特殊性。

銀行局也提及，銀行辦理相關紓困貸款時，不應在低利率的條件下，另以其他名目來收取利息費用，一旦被揭露時，金管會將依照金融消費者保護法，對銀行予以導正。

針對北富銀此案，銀行局說，初步了解後，主要是貸款3年，而8萬元是貸款的承諾費，一般企金客戶額度給較長的話，會收取承諾費，也就是銀行須將資金空出來給客戶使用，但這不是大額貸款，「我們會關切這件事」。據了解，北富銀已調降費用，至少減一半以上。

針對紓困貸款，金管會是否會訂定一致性的手續費收取標準，銀行局表示，以過往原則來說，並不會通案決定收取費用的標準，過去皆是採用「價格自由化」，但從消費者保護的觀點來看，價格自由化不能超出合理比例原則，但會來研議看看。