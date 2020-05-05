貿聯4月營收年減14.61%　入選公司治理評鑑前5％企業

▲左起為貿聯董事長梁華哲、總經理鄧劍華。（圖／貿聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

連接線廠貿聯-KY（3665）今（5）日公布4月合併營收17.87億元，月增7.8%，年減14.61％；累積今年前4月合併營收為67.36億元，年減10.94%，並宣布入選第六屆公司治理評鑑名列前5％的最高級距。

貿聯-KY表示，4月份因為中國大陸以外全球各地廠區受到疫情而關閉，或受上下游供應鏈關閉的影響，降低廠區稼動率而影響出貨。

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貿聯-KY指出，資訊科技類產品，受到在家工作需求帶動出貨增加，由於主要生產在大中華區，且位居供應鏈下游，受疫情影響較少；電器用線、車用線則受到歐美、東南亞下游組裝廠停工的影響，稼動率降低，出貨暫減；醫療線束因列為必要產業，供應鏈生產持續，出貨增加；工業用線束在當地三月中停工令下，4月開始復工，出貨增加。

貿聯-KY進一步指出，新收購的事業體Speedy Industrial從4月開始併入營收，其醫療與工業用半導體設備產品被當地列為必要產業，生產未受影響。

貿聯-KY分享，日前在台灣證券交易所揭曉的第六屆公司治理評鑑名列前5％的最高級距，展現該公司長期重視董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護股東權益、落實企業社會責任的決心與成果。

貿聯董事長梁華哲表示，貿聯已經在公司治理耕耘多年，更將其視為公司最重要的目標，這次貿聯能與其他標竿企業共列在評鑑前5%的前段班，未來貿聯團隊將持續誠信經營、重視股東權益、追求企業責任以及環境永續。