聯華育秀盃偕學生「保護媽媽手」　台科大智能護手勇奪工業類金獎

▲第17屆育秀盃創意獎「一起玩跨界」，在評審委員嚴格的審核下，各類獎項的優勝者出爐。（圖／育秀教育基金會提供）

記者林淑慧／台北報導

本周日就是母親節了，科技新秀保護「媽媽手」。聯華神通集團旗下育秀盃創意獎揭曉，臺灣科技大學設計系作品「智能護手」，設計給患有狹窄性腱鞘炎（俗稱媽媽手）的病患使用，可長期監控與紀錄手部的施力狀況，在近千件作品中獲得評審團青睞，勇奪「工業設計」金獎。

育秀盃創意獎邁入第十七屆，今年以「一起玩跨界」為題，三大類近千件作品歷經初賽、複賽的激烈競爭，在評審委員嚴格的審核下，各類獎項的優勝者出爐，今年金獎得主分別是「軟體應用」類長庚大學資訊工程系作品「智慧手語手套」、「工業設計」類臺灣科技大學設計系作品「智能護手」、「微電影─食農教育」類佛光大學傳播學系作品「無聲的成長」。

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觀察本屆育秀盃參賽作品，大致可分成3大類，一是先進科技應用包含AI、AR、VR、自駕車與機器人等，二是公共安全相關的應用，延伸到醫療復健與義肢等，三是回收環保議題，包括油污或衣物等的回收與簡化流程，審視作品，不但創意讓人驚艷，而且貼近現實生活。

▲第17屆育秀盃創意獎「一起玩跨界」，三大類近千件作品歷經初賽、複賽的激烈競爭，各類獎項的優勝者出爐。（圖／育秀教育基金會提供）

其中，工業設計類金獎作品「智能護手」是一款智能手部護具，主要設計給患有狹窄性腱鞘炎（俗稱媽媽手）的病患使用，護具上設有可更換的舒緩模組（震動/電療），可針對狹窄性腱鞘炎的疼痛部位進行舒緩，透過感測器與專屬APP，更可長期監控與紀錄手部的施力狀況，達到適時告警的目的。

工業設計類評審、實踐大學官政能榮譽教授表示，設計開發是一個不斷評估的過程，發想要評估，實作要評估，結果仍然要評估，透過反複評估去驗證產品是否真正能解決問題。